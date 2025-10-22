Marixa Balli aclaró rumores sobre Maxi López y reveló quién es su "hombre ideal"
La artista se sinceró ante Wanda Nara en medio del programa Masterchey Celebrity y contó qué tipo de pareja la haría sentir segura.
La noche del martes en MasterChef Celebrity no solo dejó platos creativos, sino también un momento televisivo cargado de picante y confesiones. Mientras preparaba su receta, Marixa Balli fue sorprendida por Wanda Nara, quien se acercó a su estación con una pregunta directa sobre un rumor que la vincularía sentimentalmente con Maxi López.
Todo comenzó cuando la conductora, entre bromas, le preguntó si había algún chisme entre los participantes del programa. Marixa, con su habitual carisma, intentó esquivar la pregunta, pero Wanda insistió con una anécdota: “Maxi me dijo en una reunión familiar que había estado con alguien del programa, pero no me quiso decir quién. Yo le di dos nombres y uno de ellos eras vos”.
Entre risas, Balli fue tajante: “No, jugadores no es lo mío”. Sin embargo, ante la sorpresa de todos, reconoció que en el pasado sí tuvo una relación con un futbolista de renombre que incluso integró la Selección argentina, aunque prefirió no revelar su identidad. “No quiero recordar eso, ya fue otra etapa”, comentó.
La charla tomó un tono más íntimo cuando Wanda le consultó qué tipo de hombre consideraba ideal. Sin dudar, Marixa respondió con sinceridad: “Un médico. No sé si es el mejor, pero me daría seguridad. Si me engaña, por lo menos estoy tranquila con la salud”, dijo, entre risas, desatando la carcajada de todos los presentes.
El intercambio se volvió uno de los momentos más comentados de la emisión, mostrando una faceta más relajada y divertida de la cantante, quien también demostró sentirse cómoda en su rol dentro del certamen. Lejos de los rumores, Balli dejó en claro que no busca romance con futbolistas y que hoy prioriza la estabilidad y la tranquilidad.
