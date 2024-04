Conocé los estrenos de Star+ en abril de 2024

Fecha de estreno: 3 de abril

Sinopsis oficial: “Fabricantes de ovnis” sigue a Dalí (Jerónimo Best), un mesero que trabaja para un cultista que cree en la vida extraterrestre y, a raíz de un llamado, regresa a Ogarrio del Cobre, el viejo y abandonado pueblo minero donde vivieron su padre y su abuelo, para cobrar una herencia que supone le solucionará la vida. Cuando Dalí advierte que la localidad se encuentra en la ruina debido a una deuda millonaria que los habitantes tienen con el gobierno que busca modernizarla, decide reactivar su economía convirtiéndola en destino turístico de una manera muy particular: reviviendo una vieja crónica vinculada a la llegada de ovnis al lugar. Dalí deberá seguir adelante contra viento y marea para sacar adelante a Ogarrio del Cobre y devolverles a sus habitantes el hogar que se merecen, fabricando un ovni que los salvará a todos si trabajan en conjunto.

Tráiler oficial:

Embed - Fabricantes de Ovnis | Tráiler Oficial | Star+

Bellas Artes - primera temporada completa:

Fecha de estreno: 11 de abril

Sinopsis oficial: En “Bellas Artes”, Antonio Dumas (Oscar Martínez) es un prestigioso historiador de arte y gestor cultural, culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, que es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid, al salir victorioso en un concurso para ese puesto. Una vez asumido su cargo, Dumas deberá lidiar con los singulares personajes del mundo artístico, mientras afrontará circunstancias y conflictos de lo más disímiles, incluyendo problemas gremiales, presiones políticas y situaciones disparatadas con relación a exposiciones y artistas.

Tráiler oficial:

Embed - Bellas Artes | Tráiler Oficial | Star+

Nueva serie documental exclusiva:

Thank you, goodnight: la historia de Bon Jovi:

Fecha de estreno: 26 de abril

Sinopsis oficial: Compuesta por cuatro episodios, “Thank you, goodnight: la historia de Bon Jovi” brinda un acceso único al pasado épico y al futuro incierto de una de las bandas más identificables del mundo y su líder, Jon Bon Jovi. Una odisea de 40 años de rock and roll al borde del precipicio mientras una lesión vocal amenaza con ponerle fin a todo bruscamente. La serie se encuentra con la banda en febrero de 2022 y la acompaña en tiempo real y en todos sus vaivenes, mientras trata de planificar su futuro. La historia de un talento único es emocionante, pero lo más extraordinario es que una leyenda como Jon Bon Jovi se muestre al mundo en sus momentos más vulnerables mientras los está atravesando. Cuarenta años de videos personales, antiguas demos inéditas, letras originales y fotos nunca vistas dan cuenta de su trayectoria desde los clubes de la costa de Nueva Jersey, Estados Unidos, hasta los más grandes escenarios del mundo.

Tráiler oficial:

Embed - Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi | Tráiler Oficial | Star+

Nuevas series exclusivas:

Vanderpump villa: lujos y secretos:

Fecha de estreno: 1 de abril, luego un episodio cada lunes

Sinopsis oficial: El nuevo reality “Vanderpump Villa: lujos y secretos” sigue al personal cuidadosamente seleccionado de Lisa Vanderpump mientras trabajan, viven y juegan en una exclusiva propiedad francesa: Castillo Rosabelle. En cada episodio, el personal intentará brindar experiencias lujosas, únicas en la vida, seleccionadas por Vanderpump para los huéspedes mientras lidian con rivalidades, romances y estridentes desventuras que surgen de vivir y trabajar juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Podrá este equipo incomparable (aunque poco ortodoxo) estar a la altura de las circunstancias y satisfacer las grandes expectativas de los invitados y de Lisa? Lisa Vanderpump se desempeña como productora ejecutiva bajo su productora Villa Rosa, a su vez, también cuenta con la producción de Bunim/Murray Productions y Entertainment 360.

Foto oficial:

El Velo:

Fecha de estreno: 30 de abril con dos episodios, luego un episodio cada martes

Sinopsis oficial: “El velo” explora la sorprendente y tensa relación entre dos mujeres que entablan un peligroso juego de mentiras y verdades en su camino desde Estambul hacia París y Londres. Una de ellas tiene un secreto, la otra tiene la misión de develarlo antes de que se pierdan miles de vidas. En las sombras, los responsables de la misión en la CIA y la DGSE francesa deberán dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para evitar el posible desastre. El nuevo thriller de FX está protagonizado por Elisabeth Moss, Yumna Marwan, Dali Benssalah y Josh Charles. Escrita por Steven Knight, la serie está producida ejecutivamente por Knight junto con Denise Di Novi, de Di Novi Pictures, y Moss, bajo su compañía de producción Love & Squalor Pictures. “El velo” es una producción de FX Productions.

Tráiler oficial:

Embed - El Velo | Tráiler Oficial | Star+

Nuevas películas exclusivas:

The Greatest hits:

Fecha de estreno: 12 de abril

Sinopsis oficial: “The Greatest Hits” sigue a Harriet (Lucy Boynton) quien encuentra que el arte puede imitar a la vida cuando descubre que ciertas canciones pueden transportarla atrás en el tiempo, literalmente. Mientras revive el pasado a través de los recuerdos románticos de su antiguo novio (Corenswet), su viaje en el tiempo choca con un nuevo interés amoroso del presente (Min). En este viaje a través de la hipnótica conexión entre la música y la memoria, se pregunta: incluso si pudiera cambiar el pasado, ¿debería hacerlo?

Tráiler oficial:

Embed - The Greatest Hits | Tráiler Oficial | Star+

Todos somos extraños:

Fecha de estreno: 24 de abril

Sinopsis oficial: “Todos somos extraños” es una historia cargada de nostalgia y añoranza que se atreve a explorar las posibles respuestas a una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si nos reencontráramos con nuestros padres, mucho tiempo después de su muerte? Protagonizado por Andrew Scott y Paul Mescal, el film sigue a Adam (Scott), un hombre solitario y recluido que inicia una relación con Harry (Mescal), un misterioso vecino que vive en la misma solitaria torre de departamentos en Londres. A medida que se desarrolla la relación entre ellos, Adam se preocupa por los recuerdos del pasado y regresa al pueblo donde creció. Allí, encuentra en el hogar de su infancia a sus fallecidos padres (Claire Foy y Jamie Bell), que parecen estar viviendo tal como estaban el día en que murieron, treinta años antes.

Tráiler oficial:

Embed - All of Us Strangers | Official Trailer | Searchlight Pictures

Nueva serie de anime exclusiva:

Ranger Reject:

Fecha de estreno: 7 de abril, luego un episodio cada domingo

Sinopsis oficial: ¿Los héroes son siempre los buenos? En la superficie, los poderosos Dragon Rangers luchan contra el Villano Ejército del Mal en eventos altamente televisados. Cuando el Ejército de Monstruos invadió la Tierra hace trece años, los Dragon Rangers se unieron para detenerlos. Mientras la guerra continúa, estos grandes héroes, demuestran ser la última esperanza de la humanidad. En realidad, los invasores fueron subyugados en un año y obligados a seguir produciendo un monstruo por semana para que los Rangers lo derrotaran frente a sus fanáticos. Sin embargo, uno de los monstruos ya ha tenido suficiente y se rebelará contra el poder de los Dragon Rangers, encargándose de destruirlos a todos.

Nueva temporada de series:

Genius: mlk/x:

Fecha de estreno: 3 de abril

Sinopsis oficial: La nueva temporada de la serie antológica ganadora del Premio Emmy® se centra en dos genios icónicos: el Dr. Martin Luther King Jr. (Kelvin Harrison Jr.) y Malcolm X (Aaron Pierre). “Genius: MLK/X” explora los años de formación, donde fueron moldeados por padres estrictos e injusticias traumáticas, y sus ricas historias paralelas a medida que fueron formando sus identidades y se convirtieron en el cambio que deseaban ver en el mundo. La serie ofrece una mirada íntima a sus complejas vidas como esposos, padres, hermanos e hijos, mostrando su lado más humano. Con sus formidables esposas, Coretta Scott King (Weruche Opia) y Betty Shabazz (Jayme Lawson), liderando a su lado, King y X son dos visionarios que finalmente se convirtieron en pioneros de un movimiento.

Tráiler oficial:

Embed - GENIUS: MARTIN LUTHER KING, JR. Y MALCOLM X | NATIONAL GEOGRAPHIC ESPAÑA