El comentario contra una participante trans que encendió la polémica en Survivor Expedición Robinson

Ambas tribus realizaron este jueves el quinto desafío de inmunidad: los equipos debieron trasladarse a la costa de la isla del Tapón de Darién, ubicada en la zona norte de Colombia. Allí debían rescatar una serie de bloques del mar, trasladarlos por un riel de madera y formar un rompecabezas.

“Los chicos decían que los otros llevaban de a un bloque, por la chica que es trans, Inés. Pero bueno, es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene más fuerza, tiene la fuerza de un hombre, de un varón”, dijo Malvina e hizo una comparación con su rival: “Es como si yo me vistiera de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer. Por más que me la dé de hombrecito. Es una realidad”.

comentario participante trans survivior

La tribu norte logró quebrar la supremacía del equipo sur, que había ganado las últimas tres competencias. La diferencia se veía reflejada en la cantidad de integrantes que cada tribu mantenía después de casi dos semanas de programa: 12 personas del grupo amarillo contra 9 del rojo. Ahora, el sur deberá enfrentarse al concejo tribal para eliminar un integrante.

Inés, oriunda de Río Grande, Tierra del Fuego, compartió aspectos personales de su vida y su proceso de transición. Explicó durante el reality que su transición de género comenzó en su adolescencia, cuando se mudó sola a Buenos Aires. “Yo hice mi cambio en Buenos Aires mientras mis viejos estaban en el sur”, reveló.

“Después de ir encontrándome acá en Buenos Aires, me fui dando cuenta de que no era yo. El cambio de género es un proceso bastante amplio, con muchos matices. Siempre llega el momento ese en qe ya te consolidás con tu autoestima y con tu identidad y ya podés vivir la vida de una forma más amena y más feliz. Así que hoy en día puedo decir que soy feliz”. compartió la participante.