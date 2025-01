Susana Giménez chicaneó a Pampita y a Marcelo Tinelli: qué dijo

Al escuchar el nombre de Pampita, Susana Giménez rápidamente expresó: “No. Te pido que no me preguntes por Pampita...”. Acto seguido, el periodista le contó que la modelo se había mostrado más abierta en esa entrevista, por lo que la conductora se mostró indignada y un poco enojada. "Y bueno... ¡qué se yo!”, respondió.

Lejos de terminar ahí, Susana Giménez fue por más y chicaneó a Marcelo Tinelli al hablar del lanzamiento de su nuevo reality familiar, que se estrenó recientemente en Amazon Prime.

Todo comenzó cuando Walter Leiva le preguntó si el conductor la había invitado al estreno del programa, a lo que ella soltó ofendida: “Parece que estaba invitada, pero él no me llamó. No entendí”.

Por último, Susana Giménez decidió finalizar el tema con un comentario positivo sobre el nuevo proyecto de Marcelo Tinelli: “Me parece simpática la serie, la casa es divina. Aunque no vi mucho, solo el primer capítulo”.

Susana Giménez volvió al país y habló en exclusiva con #PuroShow sobre la asunción de Donald Trump y su relación con Javier Milei: "antes nos daba vergüenza decir que eramos argentinos".

El insólito halago de Susana Giménez a Javier Milei: "Como los Rolling Stones..."

Susana Giménez es una confesa admiradora del trabajo que Javier Milei está realizando como presidente de la Nación. De hecho, la diva no pierde oportunidad para hacerlo notar y la prueba de ello fue la entrevista que mantuvo hace algunos meses en Casa Rosada, donde lo llenó de halagos.

En este sentido, la conductora volvió a elogiar al primer mandatario, tras ser consultada por un notero de "Puro Show" sobre si había visto al libertario en la asunción de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos: "Sí, lo vi. Era como si llegaran los Rolling Stones a New York, era impresionante. No me sorprendió porque Trump es amigo de él".

En su llegada a la Argentina, la diva de los teléfonos remarcó que Milei "es un orgullo" para el país, porque "antes nos daba vergüenza decir que éramos argentinos y ahora nos aplauden".

Tras confirmar que pasará su cumpleaños en Estados Unidos, Susana habló sobre el reciente lanzamiento de la serie "Los Tinelli", que encabeza Marcelo Tinelli: "Parece que estaba invitada, pero él no me llamó, no entendí. Pero la vi y me pareció simpática, la casa divina. No vi mucho, vi el primer capítulo, pero me encantó".

En este sentido, indicó que no haría una serie sobre su vida, como sí hizo la reconocida familia televisiva, y mostró dudas sobre su regreso a la televisión argentina este año: "No lo sé todavía, tengo que pensar, por ahora estoy descansando. Me piden que vuelva pero es una prisión que tenés...".

