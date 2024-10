Susana Giménez entrevistará a Wanda Nara: a qué hora y cómo ver en vivo

También visitarán a Susana Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, los jurados del reality de Telefe que busca conocer al Gran Pastelero.

Por otro lado, Abel Pintos y Luciano Pereyra hablarán en el programa sobre cómo se preparan para la serie de shows que tienen programados juntos en el Luna Park y cantarán en vivo.

A qué hora y cómo ver en vivo la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara

El programa comenzará a las 22 y se podrá ver por la pantalla de Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la página Mi Telefe, YouTube, Twitch del canal.

También descargando las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y Directv Go.

Sorpresiva opinión de Susana Gimenez sobre Pampita y Roberto García Moritán: hasta mencionó a uno de sus ex

Susana Gimenez fue entrevistada este jueves de yapa mientras los periodistas esperaban a Pampita y lograron sacarle algunas declaraciones. El programa a La Tarde logró una declaración bastante lapidaria por parte de la conductora hacia Roberto García Moritán.

La diva de Telefe admitió que existieron negociaciones para tener a la modelo en su programa histórico de los domingos, pero no llegaron a un acuerdo. "Sí, la quería tener en mi programa, pero no arreglaron", expresó.

Pampita y Susana.jpg Pampita y Susana Giménez.

Luego de que le consultaran si le gustaría invitar a su programa al ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, lanzó: “¿Para qué me preguntan? Si ustedes saben todo. Todo lo que es coyuntural me gusta”. Al escucharla, Quiroz quiso saber si le había sorprendido la separación de Carolina. “Nunca me sorprenden las separaciones”, aseveró.

A su vez, la rubia descolocó a todos al lanzar un particular detalle haciendo referencia al final de su amor con Huberto Roviralta: "Yo lo comparé con mi separación porque Huberto no ponía un mango", manifestó.