Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi

También se refirió a los posteos recientes de Suárez y de Icardi en redes sociales, y en ese punto marcó distancia tajante. “Quiero que me suelten por acá y ustedes. Yo estoy en otra totalmente”, lanzó, dejando en claro que no pretende seguir enredada en ese entramado mediático.

Más tarde, a la salida del aeropuerto, Nara mostró una faceta más íntima y conmovida, hablando con la voz entrecortada. “Con una mano en el corazón, en un momento me da lástima por todo lo que va a vivir y porque lo que muestra no es real. Como mujer, soy empática y la compadezco, ojalá alguna ex me hubiera anticipado porque nadie me lo hizo, aunque después aparecieron. Creo que es una víctima, no sé, el tiempo lo dirá y no puedo hacer acusaciones para después tener problemas”, declaró, en referencia a la China Suárez.

El mensaje no pasó desapercibido, porque combinó compasión con una advertencia velada sobre lo que, según ella, le tocaría atravesar a la actriz. El tema no quedó ahí, ya que también habló sobre cómo percibe el trato de Icardi hacia sus hijas.

Fiel a su estilo, fue directa: “El colegio de Turquía sale 150 mil dólares por chico y pagar por eso a niños simplemente por venganza, cuando a tus propios hijos no les pagás, es raro. Es violencia para las nenas, hoy no ven la televisión, pero el día de mañana, sí. Todo queda grabado y registrado, quizás no ven esto, pero sí que no tiene tiempo para su cumpleaños y otros tipos de festejos. Todas esas cosas duelen”, sentenció.