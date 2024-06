Susana Giménez prepara su regreso a la TV de la mano de Marcelo Iripino

Además, detalló que Giménez le aseguró: “Quiero hacer un musical", y que ya está pensando en algo de la talla de Ginger Rogers y Fred Astaire, pero con una aire moderno: “Estoy trabajando en eso a full, es un trabajo muy grande porque hace cuatro años que no está en tele y la vuelta tiene que ser gloriosa, con bailarines, con un despliegue…tengo muchas ideas en la cabeza, pero hay que ver hasta dónde me deje la producción”.

También, Marcelo adelantó que su idea es hacer algo nuevo pero que no salga de la estructura de Susana: "Siempre con buen trato, en veinte años no tuve nunca un sí o un no con ella”.

Por otro lado, Laura Ubfal aseguró que "Susana está volviendo a la tele primero en la Copa América acompañando a Marley y después con su programa los domingos, desde setiembre (el 8 es el Martin Fierro), siempre por Telefe".