Susana Giménez reveló si Alfa de Gran Hermano la llamaba cuando era chico

Lo primero que hizo la diva fue aclarar que no quería hablar de política. Fue el cronista de LAM quien le consultó: “¿Es cierto que Alfa te llamaba a tu casa y te decía ‘Hola, Susana’?”. Con asombro de ella respondió quién era Alfa.

susana alfa

Entonces, el notero explicó: “El de Gran Hermano, cuando él era chico, hace 45 años”, insistió el notero y la sincera respuesta de Susana sorprendió: “No seas pelotudo... no lo conozco”. Eso provocó las risas de las angelitas en el estudio.

Al salir de la casa, Alfa aseguró que él había inventado el “Hola Susana" y explicó: "Cuando tenía diez años la llamaba por teléfono a Susana Giménez. Yo era chiquito y Susana Giménez hacía la propaganda de la marca Cadum, era la chica shock. Ella estaba de novia con Héctor Caballero".

Y añadió: "Yo busqué en la guía telefónica el nombre de él en la calle República de la India al 3500 y pico. El teléfono era 851232. Entonces, yo llamaba y le decía ‘Hola, Susana’. ‘Sí’. Y le pedía ‘haceme shock’. Un día estaba con un amigo y la llamé. Ella me dijo ‘vos sos un caballerito. Si yo te hago shock, ¿no me molestás nunca más?’. Yo le dije que sí y no la llamé más”.