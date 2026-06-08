Sydney Sweeney y su pedido para la última temporada de Euphoria: lo que se filtró

Sin embargo, el director aseguró que fue la propia actriz quien pidió mantener ciertos momentos porque consideraba que eran importantes para mostrar la historia y evolución de Cassie dentro de la serie.

La intérprete habría explicado que esas escenas formaban parte del conflicto interno del personaje y que eliminarlas podía cambiar la forma en la que el público entendía su recorrido.

sydney sweeney euphoria

Las declaraciones llamaron la atención de los seguidores de Euphoria, ya que muchas de esas secuencias habían generado fuertes debates desde el estreno de los episodios.

Además, Levinson destacó el compromiso profesional de Sydney Sweeney y explicó que durante el rodaje existió un trabajo constante para que los actores pudieran expresar sus opiniones y participar en la construcción de sus personajes.

El creador de la serie remarcó que la confianza entre el equipo fue fundamental para llevar adelante una historia cargada de momentos intensos y emocionales.

Con estas revelaciones, Sydney Sweeney volvió a convertirse en tema de conversación y los fanáticos de Euphoria debatieron nuevamente sobre una de las producciones más comentadas de los últimos años.