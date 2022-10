Tamara Báez apuntó contra L-Gante y aseguró que mantiene sola a su hija

Posteo de Tamara Báez El descargo de Tamara Baez. Captura Instagram / tamibaez429.

“Que año difícil este, me pasó de todo pero sigo metiéndole con fuerzas”, agregó.“Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi hija, la bebé que estoy criando y de la que les mostraba todo, hasta el embarazo”. “Me parece super injusto, muchas cosas son injustas”, lanzó desanimada.

Por último, y sin hacer mención explícita a L-Gante, disparó picante y habló del cuidado de Jamaica: “Acá estoy manteniendo mi vida y la de mi bebita, solitas pero felices, sin que nadie nos dé nada”.