Tras el escándalo de Alberto Fernández, Tamara Pettinato viajó: ¿dónde está?

Por el momento, no se sabe hasta cuando Tamara Pettinato permanecerá en Chubut ni cuando regresará a los programas en los que trabaja, de los cuáles se ausentó tras la filtración del video con el exmandatario.

Qué dijo Fabiola Yañez sobre el video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

En el marco de la denuncia por violencia de género que la periodista realizó contra el exmandatario, este sábado se conoció su primera entrevista en la que habló de los maltratos y contó cómo se enteró del escandaloso video del ahora expresidente con Tamara Pettinato.

En el marco de la nota con Infobae, la ex primera dama reveló que era un problema las infidelidades y detalló cómo descubría fotos y videos de mujeres, muchas de ellas conocidas. "Los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y había otras personas. Él comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos", indicó.

"Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos. El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: 'Fabiola, ¿qué es esto?' Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos", contó Yañez.

Sostuvo Fabiola que "a esa altura" sentía que "adormecida porque estoy ocurría todo el tiempo". Sobre quiénes eran las mujeres, indicó que no las conocía personalmente pero sí públicamente, ya que "había mujeres famosas".

Según sostuvo la exprimera dama, era recurrente que Alberto recibiera en su teléfono celular, fotos y videos de estas mujeres.