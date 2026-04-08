Tan Biónica confirmó show en La Plata para cerrar el año en el Estadio UNO
La banda liderada por Chano Charpentier anunció una fecha clave en el estadio de Estudiantes que marcará el final de su exitosa gira de regreso.
Tan Biónica confirmó que volverá a La Plata para cerrar el año con un show en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en lo que será uno de los recitales más importantes de su esperado regreso a los escenarios. El concierto se llevará a cabo el 12 de diciembre de 2026 y funcionará como el cierre oficial de la gira “El Regreso”, el tour con el que el grupo volvió a la actividad tras varios años de separación y silencio musical.
El anuncio fue realizado a través de redes sociales y rápidamente generó una fuerte repercusión entre los fanáticos, que ya venían acompañando de manera masiva cada presentación del grupo. La expectativa no es casual: Tan Biónica viene de protagonizar una serie de shows multitudinarios, con estadios completos y entradas agotadas en cuestión de horas.
En ese sentido, uno de los puntos más altos del regreso fueron los recitales en Vélez, donde la banda logró convocar a miles de personas en noches que combinaron nostalgia, hits históricos y nuevas canciones. Allí, incluso, Chano Charpentier había anticipado la intención de cerrar el año con una fecha especial, algo que finalmente se confirmó con este show en La Plata.
Las entradas estarán disponibles desde el 8 de abril a través del sistema Livepass, y todo indica que la demanda será muy alta, en línea con lo ocurrido en cada una de las presentaciones recientes. El Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, casa de Estudiantes de La Plata, se perfila así como el escenario de un cierre de gira a gran escala.
Más allá del show en sí, la gira “El Regreso” tuvo un valor simbólico muy fuerte para la banda y su público. No solo marcó la vuelta a los escenarios, sino también una nueva etapa en la historia del grupo, con una conexión renovada con sus seguidores y un repertorio que atraviesa distintas épocas de su carrera.
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