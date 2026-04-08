Tan Biónica confirmó show en La Plata para cerrar el año en el Estadio UNO

Tan Biónica confirmó que volverá a La Plata para cerrar el año con un show en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en lo que será uno de los recitales más importantes de su esperado regreso a los escenarios. El concierto se llevará a cabo el 12 de diciembre de 2026 y funcionará como el cierre oficial de la gira “El Regreso”, el tour con el que el grupo volvió a la actividad tras varios años de separación y silencio musical.