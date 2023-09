Chano cumple años: la emoción de 10 temas mágicos de Tan Biónica

Lunita de Tucumán

El tema que cierra “Canciones del huracán” es una bella pintura del horror que contiene referencias líricas y hasta directas al escritor Charles Bukowski, narrando un escenario de noches largas, pérdidas, adicciones y violencia. El mito dice que el videoclip, protagonizado por una joven Belén Chavanne, está inspirado en el femicidio de María Marta Arias, una mujer que fue asesinada y arrastrada por todo un hotel en Tucumán por su marido Pablo Amín, este último bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Si se presta atención, la letra contiene referencias a los detalles de este asesinato que supo tener repercusión nacional.

TAN BIONICA - Lunita de Tucuman (Official Video)

Obsesionario en La Mayor

En medio de uno de los momentos difíciles de Chano, su madre dejó en claro que gran parte de sus problemas se podía encontrar en las letras de sus canciones. En “Obsesionario en La Mayor” el cantautor hace una especie de decálogo revelador de lo que puede ser la soledad en una gran ciudad, con frases como “viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, Capital del nuevo centro del vacío existencial”. En otra de ellas, hay una alusión directa a la adicción a la cocaína: “Me preguntaste: ’no tomás?’. Te dije: ‘ya no lo hago más’. Y te aburrió la historia”.

Tan Bionica - Obsesionario En La Mayor

La suerte está echada

El disco “Obsesionario” tiene tantos hits que uno puede pasar por alto otras perlas de altísimo valor. Bajo el manto de una melodía de piano hermosa, Chano hace una descripción tan obsesiva como atrapante de su imposibilidad de dejar atrás una relación amorosa. “Y escucho voces dentro de mi casa. A veces pienso que es tu fantasma. Tus amenazas, mis escapadas. Retrato de mi clandestinidad”, reza parte del desgarrador estribillo.

8 - La Suerte esta Echada - Tan Bionica - Obsesionario

Pétalos

Desde los primeros acordes, la melodía del tema que cierra “Obsesionario” invita a un paseo en góndola en Venecia, como el que hace Chano en el videoclip. En una especie de continuidad narrrativa, si “Obsesionario en La Mayor” es un canto a la soledad y “La suerte está echada” habla de las dificultades de dejar atrás una relación, en “Pétalos” lo que se encuentra es un retrato de las consecuencias posteriores. “Prendido a este congojo pasé mis años locos. Y un triste desencanto soñaba pianos blancos. De noche en las veredas damas cambalacheras dejaban comedidas algo de sus vidas para mí”, cierra la letra de este bello tema.

Tan Bionica - Petalos

Mis noches de enero

“Un tema para aquellos amores que nunca superaran el verano y para aquellas derrotas que dignifican”, definió el grupo cuando lanzó “Mis noches de enero” como uno de los cortes de “Destinología”. El pre-coro de esta suerte de carnavalito electrónico es sencillamente encantador y también otras partes de la letra como la siguiente: “Abocado al arte de necesitarte, quiero recordarte así”.

Tan Bionica - Mis Noches De Enero

Hola Noviembre

En “Destinología” Chano hace gala de una particular obsesión con el tiempo (de hecho, volveremos a hablar de noviembre más adelante). En este caso, bajo una simple melodía pop, el cantautor despliega una de las mejores letras de su carrera. “Yo voy a perder esta guerra tan temprano. Yo busco en todas las flores tu perfume de verano”. Sencillamente magistral.

TAN BIONICA - Hola Noviembre (Official Lyric Video)

Las cosas que pasan

“Hola Mundo” probablemente sea el disco más subvalorado del grupo, sencillamente porque a poco tiempo de su salida Chano tuvo un grave accidente automovilístico, después el grupo lo tocó por pocos meses, hasta que la banda se separó. Pero no por ello no cuenta con algunas de las canciones de más alta factura de su trayectoria. “Las cosas que pasan” parece ser sacada directamente de un cuento de hadas de París, con una letra que también hace referencias a la misteriosa capital francesa en medio de un consejo hacia el receptor de la lírica: “Deja de ensimismarte, perderte y empatarte. Que hay una luna para cada noche de París”.

Tan Bionica - Las Cosas Que Pasan (Lyric Video)

Un poco perdido

Otro de los grandes temas de “Hola Mundo” que encontró un gran elemento en el feat con Juanes dado el contraste del color de su voz con el de la de Chano. Según el cantante colombiano, la canción trata de "conectarte con las personas, abrazarte con las personas, mirarte a los ojos, reconocerte en el otro como hermanos que somos".

Tan Bionica - Un Poco Perdido ft. Juanes

La otra manera

Bajo un manta electrónico, en “La otra manera” Chano parece narrar una historia de amor intensa que con el correr de los segundos va incrementando su fuerza tanto desde lo lírico como desde lo musical. Desde que la canción empieza a promediar, el cantautor se vuelve más explícito: “Yo te busqué entre las mujeres de Dios. Y tus ojitos me llevaron a vos. I think you're freaky and I like you a lot. Es un asunto entre la luna y el sol”.

Tan Bionica - La Otra Manera (Lyric Video)

La melodía de Dios

No podíamos terminar esta lista sin el tema que el propio Fito Páez considera como una de las mejores canciones de las últimas décadas de la música argentina. La letra de este clásico transita dos duelos que Chano atravesaba en su momento: el de su padre que estaba por morirse y de una novia de la que se estaba separando. Él mismo lo explicó años después: “El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía y estaba enfrentando esos dos duelos. Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante. Como en la película ‘El día de la marmota’, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”.