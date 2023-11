Hola Noviembre: la perla de Tan Biónica que es tendencia en el inicio de mes

La canción

TAN BIONICA - Hola Noviembre (Official Lyric Video)

La letra

Se anochecieron las tardes

De los días que pasamos

De algunos pocos veranos

Que tuvimos de prestado

Y cada vez que hablas así

En la boca se te nota

Que me escondes las sombras

Justo atrás de mis derrotas

No me hagas más los ojitos

De los viernes, los feriados

Ni me invites a la boda

De la hija del diablo

Si estás pensando en mí

Y abril no funcionó

Pero te extraño aunque

No nos estemos entendiendo

Tener o no tener

Volver o no volver

Ayer y antes de ayer

Tuvimos un hermoso tiempo

Llenaste nuestra habitación de ausencia

Hola noviembre

Quien va a sacar del comedor la angustia

Hola noviembre

Si andas por todos los cielos

Menos el de nuestro barrio

Se te perdieron los años

Anteanoche como a diario

Yo voy a perder esta guerra

Tan temprano

Yo busco en todas las flores

Tu perfume de verano

Si estás pensando en mí

Y abril no funcionó

Pero te extraño aunque

No nos estemos entendiendo

Tener o no tener

Volver o no volver

Ayer y antes de ayer

Tuvimos un hermoso tiempo

Llenaste nuestra habitación de ausencia

Hola noviembre

Quién va a sacar del comedor la angustia

Hola noviembre

Hola noviembre

Hola noviembre

Si estás pensando en mí

Y abril no funcionó

Ayer y antes de ayer

Hola noviembre

Llenaste nuestra habitación de ausencia

Hola noviembre

Quién va a sacar del comedor la angustia

Hola noviembre

Si estás pensando en mí

Y abril no funciono

Hola noviembre

Tener o no tener

Volver o no volver

Hola noviembre