Quién es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
Cinco participantes están en placa de Gran Hermano Generación Dorada y el público decide quién abandona el reality este lunes 2 de marzo.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un lunes de definiciones. Tras un domingo marcado por el ingreso de nuevos integrantes y la incertidumbre horaria por la cadena nacional, el reality retoma su ritmo habitual con la conducción de Santiago del Moro por la pantalla de Telefe.
Los nominados: quiénes están en placa
Para esta primera gala de expulsión de la edición 2026, el público deberá elegir a través del voto negativo quién debe abandonar la competencia. Los cinco participantes que quedaron en placa son:
-
Brian
-
Emanuel
-
Lucero
-
Sol
-
Zilli
A qué hora y cómo ver la gala en vivo
IMPORTANTE: Cómo votar gratis al primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
La transmisión oficial comenzará este lunes 2 de marzo a las 22:15 horas. Además de la señal de aire de Telefe, el minuto a minuto se podrá seguir a través de las plataformas digitales de Twitch y YouTube del canal, así como por la página de MiTelefe.
Para quienes deseen seguir el contenido las 24 horas, la cobertura gratuita continúa disponible en DGO, mientras que las galas podrán revivirse en Prime Video.
Cómo votar para eliminar a un participante
Existen tres vías oficiales para emitir el voto negativo contra el nominado que se desea que abandone la casa:
-
Web: Ingresando al sitio oficial GHGlobal.ar.
SMS: Enviando la palabra GH al 9009 y respondiendo luego con el nombre del participante.
QR: Escaneando el código que aparece en pantalla durante la transmisión.
