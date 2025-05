Taylor Swift recuperó los derechos de sus primeros seis discos y emocionó a sus fans con una carta

El conflicto comenzó en 2019, cuando el productor Scooter Braun compró Big Machine Records y con eso se hizo del control de los másters originales de la joven estrella, sin su consentimiento. Swift denunció públicamente la maniobra, acusó maltrato y prometió que algún día recuperaría lo que era suyo. Como respuesta, inició la regrabación de todos esos discos, lanzando las versiones “Taylor’s Version” que fueron un éxito rotundo de ventas y streaming.

Ahora, tras una millonaria operación con el fondo Shamrock Capital —quien había adquirido los derechos a Braun—, Swift logró lo que buscaba desde el primer día: ser dueña de sus obras originales. Si bien no se divulgó el monto de la operación, medios estadounidenses estiman que se habría cerrado en torno a los 300 millones de dólares.

“Gracias por acompañarme en esta cruzada. Haber regrabado cada álbum fue una forma de sobrevivir al dolor y volverlo arte. Pero esto… esto es cerrar el círculo”, afirmó la cantante en su publicación. También confirmó que los derechos incluyen no solo la música, sino también los videoclips, grabaciones en vivo y materiales inéditos de esa etapa.

El gesto no es solo simbólico. Taylor Swift se convirtió en una figura clave dentro de la lucha por los derechos de los artistas en la industria musical, y su victoria es vista como un precedente poderoso para otros músicos que buscan controlar su propia obra. En tiempos donde los contratos discográficos aún suelen inclinar la balanza hacia las grandes compañías, el ejemplo de Swift deja un mensaje claro: se puede pelear y ganar.

A los 34 años, la artista no solo lidera los charts mundiales con su gira The Eras Tour y su nuevo disco The Tortured Poets Department, sino que también se impone como referente en temas de derechos intelectuales y empoderamiento artístico. Una victoria que va más allá de la música y que, como ella misma dijo, “vale cada lágrima derramada en el camino”.