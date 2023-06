Aseguran que los shows de Taylor Swift pueden dar amnesia

El comentario "extracorporal" seguía con que la sensación postconcierto era "como si realmente no me hubiera pasado a mí. Sin embargo, sé que sí, porque mi cuenta bancaria recibió un golpe de U$S 950 para pagar la entrada", y éste tipo de relato fue analizado por Ewan McNay, profesor asociado en el departamento de psicología de la Universidad Estatal de Nueva York.

"Este no es un fenómeno específico de un concierto, puede ocurrir en cualquier momento en que te encuentres en un estado muy emocional", dijo McNay a la revista Time. Algunos ejemplos son las pérdidas de seres queridos, los casamientos, o noticias que alteren la vida de una persona.

McNay afirmó que una persona "swiftie" vive con tal anticipación el proceso de la compra de entradas (que en Argentina se agotaron en menos de 12 horas para las tres fechas en River) y de la espera hasta el concierto que desarrolla un alto nivel de estrés que equivale a un shock emocional.

Existe un trasfondo biológico en la cuestión: las neuronas asociadas a la memoria se activan de una manera indiscriminada durante un shock emocional, por lo que se altera el funcionamiento de la norepinefrina, que es un neurotransmisor que se encarga de almacenar los recuerdos en la memoria.

"Demasiada emoción te lleva al límite en términos de formación de recuerdos, y no podés crearlos", agregó McNay acerca de la amnesia que sufren los fans de Taylor Swift o de cualquier otra banda con eventos de similar intensidad.