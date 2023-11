El inesperado look de Taylor Swift en su llegada a la Argentina

llegada taylor swift

Con el fin de no ser fotografiada o captada por las cámaras, Swift se envolvió en un paraguas negro. El mismo no sólo lo utilizó con este objetivo, sino que también con la intención de no ser reconocida en el aeropuerto y poder caminar tranquila. Aunque, claro, hay que destacar que la cantante estuvo rodeada de seguridad en todo momento.

Tras este inesperado hecho, pero hay que decir, bastante original, Taylor recorrió la 9 de julio custodiada por policías y autos para llegar a su hotel. Según trascendió en los últimos días, la cantante se hospedará en el Four Seasons, el mismo que más de una vez alojó a distintas celebridades que llegaron al país.