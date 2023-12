Taylor Swift igualó un récord de Elvis Presley

Cuál es el récord de Elvis Presley que Taylor Swift igualó

Según lo que se reveló recientemente, Taylor Swift igualó el récord de Elvis Presley de mayor cantidad de semanas para un artista solista en el tope del ranking que confecciona la revista Billboard. Como si no bastara con la gira mundial "The Eras Tour", que batió todas las marcas de público, y con su correspondiente documental que se convirtió en la película de conciertos más taquillera de la historia.

Esto es porque el disco "1989 (Taylor´s Versión)" regresó en la semana al puesto número uno del listado Billboard 200, con lo que la artista sumó 67 semanas en la cima, un hito que hasta ahora solo había alcanzado el legendario "Rey" del rock and roll. Aunque, cabe destacar que ni Elvis ni Taylor llevan el absoluto récord a la cantidad de semanas en el primer lugar.

Son The Beatles quienes encabezan la lista con un total de 132 semanas en la cima. Por su parte, la producción de Swift redondea su cuarta semana no consecutiva en el primer lugar luego de desplazar al segundo puesto a "Pink Friday 2" de Nicki Minaj. Por lo que, después de The Beatles, Taylor Swift y Elvis Presley, los artistas con más semanas en el ránking son Garth Brooks con 52 y Michael Jackson con 51.