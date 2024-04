Taylor Swift sacó nuevo disco: "The Tortured Poets Department"

El álbum inicial "Tortured Poets Department" es suave y relajado en apariencia, pero las letras tienen una corriente de conciencia caótica y complicada en la que Swift atraviesa oleadas de desamor, nostalgia, ira y autorreflexión.

En la canción"loml", que en la jerga de Internet significa "amor de mi vida", en la que Swift canta: "Ojalá pudiera volver a recordar cómo casi lo tuvimos todo". Después de cantar las palabras "amor de mi vida", al final de la canción, concluye: "Eres la pérdida de mi vida".

Swift escribió que el álbum es "una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue sensacional y doloroso a partes iguales" en la página de Instagram el viernes.

"Este periodo de la vida de la autora ya ha terminado, el capítulo está cerrado y tapiado. No hay nada que vengar ni cuentas que saldar una vez que las heridas han cicatrizado. Y después de reflexionar, un buen número de ellas resultaron ser autoinfligidas", escribió.

"Tortured Poets" incluye 16 temas con un bonus track titulado "The Manuscript". Cuenta con colaboraciones con Post Malone en un tema titulado "Fortnight", el single principal del álbum, y con Florence + The Machine en una canción titulada "Florida!!!".

El videoclip de "Fortnight" se estrenará el viernes a las 20 (hora de Miami). Swift escribió en su Instagram que ha sido "una gran fan" de Post Malone "por el escritor que es, su experimentación musical y esas melodías que crea y que se te quedan grabadas en la cabeza para siempre".

El álbum "Anthology", que saldrá a la venta el viernes, incluye las canciones exclusivas en vinilo "The Black Dog", "The Albatross", "The Bolter" y "The Manuscript", anunciadas anteriormente, además de otras muchas canciones nuevas.

"The Tortured Poets Department" llega en medio de la gira "Eras Tour " de Swift, que ha batido récords, y de sus victorias en los Grammy a principios de año, y va camino de superar con creces las expectativas de ventas y streaming.

En febrero, Swift anunció el álbum en los Grammy, mientras aceptaba el premio al mejor álbum vocal pop por "Midnights", de 2022.