Premios MTV VMA 2022: Taylor Swift se llevó el mayor galardón

El exintegrante de One Direction -no estuvo en la entrega- se llevó el “astronauta” al mejor álbum del año por Harry’s House, mientras que su canción “ As It Was,” fue elegida como el mejor videoclip pop y mejor cinematografía. Harlow se llevó, además, una estatuilla en solitario por “First Class”, elegida como la mejor canción del verano.

Taylor Swift anunció un nuevo disco

Como frutilla del postre, Swift, quien acudió con un elegante minivestido de cadenas de pedrería plateada del diseñador Oscar de la Renta, además de llevarse distinciones por mejor video en formato largo y mejor dirección, anunció que el 21 de octubre lanzará un nuevo disco que se titulará Midnights, en el que contará trece historias de noches sin dormir a lo largo de su vida.

La estadounidense, en su discurso, destacó el trabajo de las mujeres detrás de las cámaras y contó que este año, por primera vez habían sido nominadas cuatro directoras de videoclips.

"No podría haber vuelto a grabar mis álbumes si no fuera por ustedes, ustedes me dieron la valentía para hacerlo'', agregó. Al llevarse el premio a mejor video de formato largo, en tanto, agradeció a varios de sus colaboradores incluyendo a los actores Sadie Sink y Dylan O'Brien, quienes lo protagonizaron. "Pusimos todos nuestros corazones en esto'', indicó.