Quién era Ana Benevides, la fan que murió durante el show de Taylor Swift en Río de Janeiro

ana clara benavides taylor swift.jpg

En Twitte, Thiago Guito, amigo de la fan de Taylor Swift, despidió a la joven tras su temprana partida. "Te quise desde el día en que te conocí, de hecho, sólo cambié de clase por ti, cuando teníamos 11 años, que sepas que siempre te querré. No puedo creer que ya no estés aquí. No puedo aceptarlo. Hablamos tantas veces de este concierto, y de lo mucho que quería estar contigo. Estoy tan triste que no sé qué hacer. Eras uno de mis amigas más antiguos. Durante tanto tiempo, ¡y ahora sólo en recuerdos! Espero que ahora estés bien. Descansa", escribió el joven.

Según informaciones del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, más de 1.000 fans se desmayaron a lo largo del día mientras esperaban el espectáculo de la cantante estadounidense y también durante la actuación.