"Swiftie no vota a Milei": los afiches de los fans de Taylor Swift contra el libertario

"Ahora Taylor Swift me gusta un 25% menos", dijo Donald Trump en ese entonces, pero a la artista pop no le importó.

swiftie no vota milei.jpg

A pocos días del primer recital que Swift dará en Argentina, un grupo fandom de la mega estrella pop decidió agruparse como "Swifties contra LLA", en sintonía con el posicionamiento de su ídola y, en este sentido, dieron un comunicado que en pocas horas superó el millón de vistas y los miles de likes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSwiftiesYArg%2Fstatus%2F1719505377090216069&partner=&hide_thread=false A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país.

Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA pic.twitter.com/P1y5VIAP9d — Swifties Por la Patria (@SwiftiesYArg) November 1, 2023

De hecho, el dato clave en los atuendos de los seguidores de la artista son los "friendships bracelets", las pulseras de la amistad, nombrados por Swift en el quinto track de su álbum "Midnights". Se trata de un accesorio que se volvió un ritual entre fans, quienes se apropiaron de la frase y en todos sus recitales intercambian pulseras de mostacillas con letras o títulos de canciones de la artista. Pero lo llamativo de esto es que hay algunas pulseritas que indican "Milei es Trump" y "Milei no".

Brasalete milei No.jpg

"Es súper importante que una artista tan masiva y mundialmente conocida se posicione de esta forma porque es de un género muy ligado a la derecha y tildado de naif, como es el pop. Me parece que levantar banderas en relación a los derechos humanos básicos como la salud, la educación, la identidad de género y sexualidad es súper valioso. Lo demuestra con sus canciones y con sus actos", expresó Facundo, que tiene 26 años y viene junto a Francisco desde Gregorio de Laferrere.

Taylor Si, Milei No.jpg

Por otra parte, una joven de nombre Bárbara señaló: "Taylor es una mujer que tiene una influencia a nivel mundial, por eso es importantísimo que se promulgue, que conozcamos sus valores. Que son justamente los opuestos a los candidatos que tiene la Libertad Avanza, que en general se posicionaron de manera muy dudosa, no solamente hacia las mujeres, sino también a toda la comunidad LGBTIQ+. y en torno a temas como la venta de órganos".

En los alrededores del estadio, una serie de carteles rezan "Swifties no vota a Milei. Milei es Trump", al mismo tiempo que algunas pancartas reversionan el póster clásico de "The Eras Tour" con unas imágenes de Sergio Massa en las mismas tonalidades y el título "Sergio Massa. The President Tour". La creatividad es mucha, y las convicciones también.

fanaticas de Taylor.jpg