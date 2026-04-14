Telefe apuesta a una “novela vertical” inspirada en Wanda Nara y suma a Yanina Latorre y Nora Colosimo

Pero, ¿qué implica este nuevo formato? La propia Yanina lo explicó de manera simple: “Se ve en teléfono o iPad. Es en formato de video de TikTok, vertical”. Se trata de contenidos cortos, con ritmo dinámico y estética digital, pensados para consumirse de forma rápida en redes sociales.

Así, Telefe busca innovar con una propuesta que mezcla ficción y actualidad, tomando como inspiración uno de los triángulos mediáticos más comentados de los últimos tiempos y llevándolo a un terreno completamente nuevo.