Telefe apuesta a una “novela vertical” inspirada en Wanda Nara y suma a Yanina Latorre y Nora Colosimo
El canal prepara una ficción pensada para celulares que toma elementos del escándalo mediático y sorprende con un elenco inesperado.
El universo mediático que rodea a Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez da un salto hacia la ficción con una propuesta innovadora. Telefe trabaja en una “novela vertical”, un formato pensado especialmente para ser consumido desde el celular, con una narrativa ágil y adaptada a las nuevas formas de ver contenido.
Las cámaras de A la Barbarossa lograron meterse en el detrás de escena y conversar con dos de las protagonistas más llamativas del proyecto: Yanina Latorre y Nora Colosimo.
Fiel a su estilo directo, Yanina contó por qué aceptó sumarse a esta ficción: “Es la primera vez que hago una serie porque siempre me terminaba bajando por la cantidad de horas”, explicó, destacando que el formato breve fue clave para animarse.
Sobre su rol, adelantó algunos detalles: “Hoy tengo cuatro escenas. Hago de conductora, tengo panelistas y doy primicias”, dijo, en línea con un personaje muy cercano a su perfil mediático. Incluso dejó abierta la puerta a explorar más en la actuación: “Soy histriónica y lo haría. También estoy armando mi unipersonal para después del Mundial, donde voy a mostrar mi faceta más emocional”.
Una de las sorpresas del elenco es la participación de Nora Colosimo, madre de Wanda, quien también se suma a esta experiencia. “Wanda fue la primera que me mandó un mensajito diciéndome que me querían para la novela vertical. Me preguntó si me animaba y acepté”, reveló. En la historia, interpretará a una panelista dentro del programa ficticio que conduce Latorre.
Pero, ¿qué implica este nuevo formato? La propia Yanina lo explicó de manera simple: “Se ve en teléfono o iPad. Es en formato de video de TikTok, vertical”. Se trata de contenidos cortos, con ritmo dinámico y estética digital, pensados para consumirse de forma rápida en redes sociales.
Así, Telefe busca innovar con una propuesta que mezcla ficción y actualidad, tomando como inspiración uno de los triángulos mediáticos más comentados de los últimos tiempos y llevándolo a un terreno completamente nuevo.
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