A qué hora dan hoy lunes la doble gala de eliminación de MasterChef Celebrity
El reality culinario que conduce Wanda Nara se acerca a su gran final, en medio de cambios de programación en Telefe.
El misterio finalmente se revela, y tras un fin de semana cargado de especulaciones y una grilla televisiva que priorizó a Gran Hermano, Telefe pone fin a la espera: este lunes 9 de marzo se define la suerte de los participantes de MasterChef Celebrity en una noche que promete ser histórica.
Lo que comenzó el viernes con el complejo desafío del Lomo Wellington culminará este lunes, desde las 21.30 horas, con una gala de doble eliminación sin precedentes.
La decisión de desdoblar el episodio y postergar el veredicto fue un movimiento estratégico del canal para estirar el suspenso. Ahora, las cinco celebridades en peligro de salida se enfrentan a la sentencia definitiva del jurado. Solo hay tres lugares disponibles para la semana final, lo que significa que dos de ellos deberán abandonar las hornallas para siempre.
La precisión de Emilia Attias, el Chino Leunis, el Turco Husaín, Sofía Gonet y La Joaqui fue puesta a prueba con una de las recetas más exigentes de la gastronomía mundial. El punto exacto del hojaldre y el término de la carne serán los jueces implacables en la gala de esta noche.
Como bien adelantó el panelista Grego Roselló, la espera termina este lunes: a partir de las 22:30, los fanáticos descubrirán si la estrategia de Telefe de "enfriar" el resultado sirvió para encender aún más el debate en redes sociales o si la tensión acumulada le pasará factura a los niveles de audiencia.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 21.30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario