Telefe levanta la gala de doble eliminación de MasterChef Celebrity: los motivos
El reality culinario que conduce Wanda Nara se prepara para una gala clave, pero los fans deberán esperar para conocer la resolución.
El suspenso en la cocina más famosa del país alcanzó niveles impensados, ya que lo que debía ser la gala de eliminación más determinante de MasterChef Celebrity, donde se definiría a los finalistas de la temporada, terminó con un giro inesperado que dejó a la audiencia de Telefe en vilo: la interrupción de la transmisión y la postergación del veredicto final.
Cinco celebridades se presentaron, el pasado viernes, ante las hornallas para enfrentar una de las pruebas más temidas de la alta cocina: el Lomo Wellington. Emilia Attias, el Chino Leunis, el Turco Husaín, Sofía Gonet y La Joaqui debieron demostrar precisión absoluta para envolver el lomo en duxelles de hongos y masa hojaldre, logrando el punto de cocción perfecto.
Sin embargo, cuando la tensión superaba las 22:30 horas, el canal anunció que la resolución no se conocería esa noche. La espera era que el domingo llegue la decisión del jurado de la última gala de eliminación, pero los fanáticos deberán esperar.
El desembarco de Gran Hermano Generación Dorada ha modificado la grilla del canal de las pelotas que al parecer decidió que este domingo salga al aire Pasapalabra antes de la gala de la casa más famosa del país.
Cuándo es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity
La incertidumbre se apoderó de las redes sociales hasta que el panelista Grego Roselló confirmó la noticia: el desenlace de la gala se emitirá recién este lunes 9 de marzo. S
egún trascendió, la decisión de desdoblar el episodio busca estirar el suspenso antes de la gran doble eliminación, un movimiento estratégico que mantiene a los seguidores analizando cada detalle de las estaciones de cocina durante todo el lunes.
De esta manera, este lunes por la noche finalmente se sabrá quiénes logran dominar el hojaldre y quiénes deberán colgar el delantal a pasos de la gran final. Con solo tres lugares disponibles para la última semana, la gala promete ser la más intensa y comentada de la edición 2026.
