Telefe levanta la gala de doble eliminación de MasterChef Celebrity: los motivos

Cuándo es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La incertidumbre se apoderó de las redes sociales hasta que el panelista Grego Roselló confirmó la noticia: el desenlace de la gala se emitirá recién este lunes 9 de marzo. S

egún trascendió, la decisión de desdoblar el episodio busca estirar el suspenso antes de la gran doble eliminación, un movimiento estratégico que mantiene a los seguidores analizando cada detalle de las estaciones de cocina durante todo el lunes.

De esta manera, este lunes por la noche finalmente se sabrá quiénes logran dominar el hojaldre y quiénes deberán colgar el delantal a pasos de la gran final. Con solo tres lugares disponibles para la última semana, la gala promete ser la más intensa y comentada de la edición 2026.