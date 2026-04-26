Telefe levantó Gran Hermano por una inquebrantable razón

Por otro lado, los fanáticos más conectados podrán disfrutar de una transmisión exclusiva a través de Streams Telefe en vivo por YouTube desde las 20.30 hs. Allí, Fefe Bongiorno y Fede Popgold estarán a cargo de reaccionar a la alfombra roja, mientras que La Tora hará la cobertura mostrando los mejores looks junto a la participación especial de Cami Mayan. El evento contará con más de 300 invitados en los estudios del canal, prometiendo una jornada deslumbrante llena de diseño y creatividad.