Telefe levantó Gran Hermano por una inquebrantable razón
Telefe decidió levantar la emisión de Gran Hermano este domingo para transmitir la gran gala de los premios Martín Fierro de la Moda.
La grilla televisiva de este domingo sufrió un cambio de último momento que sorprendió a todos los fanáticos. Telefe tomó la drástica decisión de levantar la gala de Gran Hermano por una inquebrantable razón: la transmisión en vivo de los prestigiosos premios Martín Fierro de la Moda 2026.
Cómo será la gran gala en Telefe y los conductores
La gran noche que celebra a lo más destacado del 2025 de la industria comenzará a las 21 hs con una impactante alfombra roja. Por allí desfilarán los mejores talentos y diseños del país, bajo la atenta mirada y conducción de Chino Leunis y Zaira Nara.
IMPORTANTE: Por qué hoy domingo no hay gala de Gran Hermano Generación Dorada
Posteriormente, se dará inicio a la ceremonia principal con dos anfitriones de lujo: Valeria Mazza e Iván de Pineda. Ambos modelos, reconocidos como referentes indiscutidos del estilo y la elegancia a nivel internacional, serán los encargados de presentar cada una de las ternas en las distintas categorías que entregará APTRA.
Por otro lado, los fanáticos más conectados podrán disfrutar de una transmisión exclusiva a través de Streams Telefe en vivo por YouTube desde las 20.30 hs. Allí, Fefe Bongiorno y Fede Popgold estarán a cargo de reaccionar a la alfombra roja, mientras que La Tora hará la cobertura mostrando los mejores looks junto a la participación especial de Cami Mayan. El evento contará con más de 300 invitados en los estudios del canal, prometiendo una jornada deslumbrante llena de diseño y creatividad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario