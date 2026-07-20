Telefe rompió récord en rating tras el partido de la Selección Argentina vs España en el Mundial 2026
El canal de las tres pelotas transmitió todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026, pero durante la final rompió un récord. Los detalles.
La cobertura de la Copa del Mundo llegó a su fin y Telefe se consolidó como la señal más elegida por el público argentino para seguir el recorrido de la Selección Argentina. La compañía televisiva cerró un despliegue periodístico y comercial que alcanzó métricas sin precedentes en la televisión abierta y en las redes sociales.
El desenlace del Mundial 2026 registró los números de consumo más elevados de toda la competencia. El encuentro final alcanzó un promedio de 39,22 puntos de rating y un 88,47% de share, registrando el porcentaje de audiencia más alto de toda la transmisión deportiva.
En los picos de máxima sintonía, la emisión rozó los 41 puntos de rating (40,93) y superó el 90% de share (90,81%). Por su parte, la plataforma digital Mitelefe convocó a 2,5 millones de espectadores, al tiempo que las redes sociales de la señal acumularon 66,8 millones de reproducciones durante el encuentro decisivo.
Para cubrir la cita mundialista, el canal desplegó una logística que incluyó más de 35 mil kilómetros de recorrido por parte de sus equipos técnicos y periodísticos. La grilla ofreció más de 200 horas de programación en vivo en la pantalla tradicional y unas 130 horas de emisión continuada a través de YouTube y la plataforma MiTelefe.
A esta propuesta se sumaron 22 horas dedicadas al programa especial Andá Pa Allá Mundial, una alternativa orientada a captar la trastienda de los festejos y la pasión de la hinchada tanto en el exterior como en los distintos puntos del territorio argentino.
El rendimiento del seleccionado nacional impulsó de manera constante los números de la señal. Los ocho compromisos disputados por la albiceleste se posicionaron como lo más visto en sus respectivos horarios, logrando un promedio general de 36,05 puntos de rating y un 86,34% de share.
De esta manera, la señal de Martínez logró concentrar el 64% de la audiencia total que siguió las instancias del equipo argentino. El pico de rating de la competencia se dio en el cruce semifinal frente a Inglaterra con 40,80 puntos, mientras que la final se quedó con la marca máxima de cuota de pantalla.
A lo largo del mes y medio que duró el evento deportivo, la señal transmitió un total de 33 cotejos, los cuales promediaron 21,02 puntos de rating y un 77,63% de share. En el ámbito virtual, la cobertura generó más de 600 publicaciones y superó el billón de reproducciones de video en todas sus cuentas oficiales.
El éxito de audiencia estuvo acompañado por una destacada respuesta del mercado publicitario. La emisora concretó 3.132 integraciones de marca y contó con la pauta de más de 75 anunciantes, registrando más de 178 PNT o acciones especiales durante las transmisiones en directo.
En el ámbito digital con Streams Telefe, la estrategia comercial incluyó más de 950 contenidos patrocinados y superó las 90 acciones publicitarias ejecutadas en tiempo real durante la emisión de cada partido.
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