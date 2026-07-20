Telefe rompió récord en rating tras el partido de la Selección Argentina vs España en el Mundial 2026

El rendimiento del seleccionado nacional impulsó de manera constante los números de la señal. Los ocho compromisos disputados por la albiceleste se posicionaron como lo más visto en sus respectivos horarios, logrando un promedio general de 36,05 puntos de rating y un 86,34% de share.

De esta manera, la señal de Martínez logró concentrar el 64% de la audiencia total que siguió las instancias del equipo argentino. El pico de rating de la competencia se dio en el cruce semifinal frente a Inglaterra con 40,80 puntos, mientras que la final se quedó con la marca máxima de cuota de pantalla.

A lo largo del mes y medio que duró el evento deportivo, la señal transmitió un total de 33 cotejos, los cuales promediaron 21,02 puntos de rating y un 77,63% de share. En el ámbito virtual, la cobertura generó más de 600 publicaciones y superó el billón de reproducciones de video en todas sus cuentas oficiales.

El éxito de audiencia estuvo acompañado por una destacada respuesta del mercado publicitario. La emisora concretó 3.132 integraciones de marca y contó con la pauta de más de 75 anunciantes, registrando más de 178 PNT o acciones especiales durante las transmisiones en directo.

En el ámbito digital con Streams Telefe, la estrategia comercial incluyó más de 950 contenidos patrocinados y superó las 90 acciones publicitarias ejecutadas en tiempo real durante la emisión de cada partido.