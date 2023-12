Duro descargo del titular de la red de fumigadores contra Telefe y Gran Hermano

Luego, visiblemente enojado, sumó: "Debe haber un nivel grave de plagas en el canal y estaría bueno saber la última vez que se fumigó en Telefe, se hizo muy viral y sentimos que Telefe no han respetado nuestro trabajo. Todo esto nos expone, si hubo un fumigador que no hizo bien su trabajo...en el rubro hay un montón de gente que da servicio y no sabe, esto daña la imagen de los que hacemos bien las cosas”.

Luciano Sánchez titular red de fumigadores

Por otro lado, Sánchez también destacó: "Es muy importante estar registrado y llevar los productos que están registrados en ANMAT. No deberían por qué pasar estas cosas si actuaron correctamente, ahora si ahorraron económicamente y contrataron lo más barato pasan estas cosas, deja expuesto el tema de la imagen que le da al servicio nuestro que es importante para cualquier rubro".

Asimismo, el titular de la red de fumigadores expresó: "Esto afecta directamente a nuestro trabajo, lo que pasó en Telefe pasa mucho en los edificios. Lo básico es mostrar cuándo fue la última visita y eso se sabe con el certificado y quién puso la firma" y continuó: "Hay que ver si están habilitados y si están matriculados. Después de eso hay que analizar como se trabaja, dudo que esté ese certificado, hay como una irregularidad en eso”.

“Si le subieron a Julieta tantas cucarachas con luces y en ese lugar hay que saber qué grado de infección hay, parece mucho. Queremos que se respete nuestro trabajo, hay que hacer la fumigación mensualmente, como indica la ordenanza. Escuché que Julieta dijo que era un desastre, si las cucarachas están en plena luz del día es porque es una infestación incontrolable”, cerró el especialista.