Rating: Telenoche en el peor momento de su historia

La semana para el noticiero de El Trece comenzó mal y siguió de la misma manera, perdiendo por paliza este martes 14 de febrero de 2023 en el rating contra Telefe Noticias.

image.png

Telenoche, con la flamante dupla que integran el doctor que diagnostica a la distancia -así le va-, Nelson Castro, y Dominique Metzger arrancaron la semana con otra fuerte derrota en el rating.

Es que el histórico noticiero de El Trece no solo pierde con el de Telefe, no solo enfrente lo duplican, si no que ahora le sacan más de doble de ventaja.

Los números del rating

En el arranque de la semana, este lunes 13 de febrero, el promedio de Telefe Noticias fue de casi 12 puntos (11,8), liderando con comodidad su segmento.

Enfrente, Telenoche no llegó a medir la mitad que Telefe y terminó promediando 5,1 puntos de rating.

El paso a paso del fracaso en el rating en El Trece

nelson castro oso

En remplazo de la dupla que condujo el noticiero hasta diciembre, conformada por Diego Leuco y Luciana Geuna, Nelson Castro y Dominique Metzger quedaron confirmados como la pareja al frente Telenoche, el ciclo de noticias de El Trece, con el objetivo de repuntar en el rating.

Desde la cuenta oficial de Twitter del programa habían anunciado: "¡Se viene un nuevo Telenoche! Nelson Castro y Dominique Metzger quedarán al frente del histórico ciclo de El Trece cuando terminen los reemplazos por las vacaciones de enero".

Pero lamentablemente la dupla no tuvo el comienzo esperado. Telefé Noticias, que jugó con el regreso de sus conductores habituales, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, arrasó a las 20:45 y acomodó una tendencia que el canal del sol no pudo revertir.

El rating de Telenoche y Telefe Noticias del debut

El Hotel de los Famosos, programa que debió cambiar su horario ante el éxito de Gran Hermano, sigue afirmando su estrepitoso fracaso y le dejaba un piso de 4,4 a Telenoche, mientras que la novela Amor de Familia ostentaba 8,7 para Telefé Noticias.

Sin embargo, el programa del canal del sol nunca pudo arrancar: mientras el de las pelotitas promediaba los 11 puntos, con picos de 12,5, Nelson Castro y Dominique Metzger median 5,4 en promedio con picos de 5,7.

Los números que complican decisión de El Trece

La cuestión es que muchos ya se preguntan qué pasara en el canal de Constitución si el noticiero no levanta los números y muchos especulan con más cambios.

Desde que empezó la nueva dupla, Telefe duplica y más a Telenoche y eso preocupa cada día más.