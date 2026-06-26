Revés judicial para Mauro Icardi: deberá cancelar la deuda por alimentos y no podría salir del país

El pedido de autorización para viajar con las menores también quedó bajo la lupa, ya que, según la conductora de SQP, Wanda Nara no habría dado el consentimiento. “Mauro se quiere ir a Miami unos días con la nipona. Wanda no autorizó la salida del país de sus hijas con ellos. No confía en él”, señaló, aunque aclaró que aún esperan la definición judicial.

Historias de Yanina Latorre 1

Además, Latorre sumó que también está pendiente otro planteo de la empresaria. “Y también están esperando la resolución del juez del pedido de Wanda, que le impidan salir del país por deudor alimentario, pero me parece que esa resolución sale a favor de Mauro”.

La panelista también cuestionó la situación del jugador, que mantiene una importante deuda. “Ahora, lo que no entiendo, ¿por qué no paga? ¿Cómo no lo intiman? En el caso de que lo dejen salir del país, sería histórico: ningún deudor alimentario con semejante deuda sale”, expresó.

Historias de Yanina Latorre 2

Por último, criticó sus prioridades en medio del conflicto judicial y su presente deportivo. “Igual está más preocupado por ir a Miami que por su carrera futbolística”, cerró.