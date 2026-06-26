Revés judicial para Mauro Icardi: deberá cancelar la deuda por alimentos y no podría salir del país
La resolución complica al delantero del Galatasaray, que buscaba viajar con sus hijas al Mundial 2026. Sin acuerdo con Wanda Nara, el conflicto sigue abierto.
La Justicia volvió a intervenir en la disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara, un conflicto que en las últimas horas sumó un nuevo capítulo. El plan del futbolista de salir del país para extender sus vacaciones junto a sus hijas habría quedado sin efecto, según reveló Ángel de Brito en su cuenta de X.
“La Cámara declaró desiertos todos los recursos de Mauro Icardi y debe pagar todas las deudas: 30 mil dólares por mes más intereses (18 meses). Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld). Queda pendiente la prohibición de salida del país”, detalló el periodista.
Yanina Latorre amplió la información sobre el revés judicial a Mauro Icardi
En la misma línea, Yanina Latorre amplió la información desde sus redes sociales y confirmó el revés judicial. “Tengo más. Salió el fallo de Cámara sobre la deuda de alimentos. Le denegó a Mauro lo que pidió. La deuda la tiene que pagar y después discutir. Siguen vigentes los alimentos provisorios. Y no bajan la deuda”, escribió.
El pedido de autorización para viajar con las menores también quedó bajo la lupa, ya que, según la conductora de SQP, Wanda Nara no habría dado el consentimiento. “Mauro se quiere ir a Miami unos días con la nipona. Wanda no autorizó la salida del país de sus hijas con ellos. No confía en él”, señaló, aunque aclaró que aún esperan la definición judicial.
Además, Latorre sumó que también está pendiente otro planteo de la empresaria. “Y también están esperando la resolución del juez del pedido de Wanda, que le impidan salir del país por deudor alimentario, pero me parece que esa resolución sale a favor de Mauro”.
La panelista también cuestionó la situación del jugador, que mantiene una importante deuda. “Ahora, lo que no entiendo, ¿por qué no paga? ¿Cómo no lo intiman? En el caso de que lo dejen salir del país, sería histórico: ningún deudor alimentario con semejante deuda sale”, expresó.
Por último, criticó sus prioridades en medio del conflicto judicial y su presente deportivo. “Igual está más preocupado por ir a Miami que por su carrera futbolística”, cerró.
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