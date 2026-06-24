Wanda Nara reveló que Mauro Icardi no se quería separar, lo que derivó en acoso: "Me ha llamado 300 veces..."

Sin embargo, las declaraciones más fuertes llegaron después. Wanda sostuvo que el delantero nunca habría estado convencido de poner fin al matrimonio y aseguró contar con pruebas para respaldar sus dichos.

"Lo que a mi Mauro me dijo, todo lo que hablo tengo pruebas. Tengo pruebas que Mauro no se quería divorciar, a él un abog en Italia le dijo que iba a demorar tres a seis años si lo hacía allá, por lo que estaba convencido que en este tiempo me iba a convencer de volver. Eso no pasó", manifestó.

Además, relató que durante ese período recibió una cantidad de mensajes y llamadas que consideró excesiva. "Hay horas y horas de texto de él, que los tomaba como un acoso, porque ya dije basta y esa persona te escribe y te escribe", señaló.

Luego profundizó en esa acusación y reveló una situación puntual que, según contó, la llevó a presentar material ante la Justicia. "En un momento he llegado a tener 300 llamadas en un día de Mauro y un montón de situaciones. Por eso llevé mi teléfono a la fiscalía, se los dí, estuve como cuatro horas, y le dije copien todos los mensajes que tengo acá".

Las declaraciones de Wanda suman un nuevo capítulo a una historia que continúa generando repercusiones y que, lejos de encontrar un cierre definitivo, sigue alimentando la polémica pública entre ambos.