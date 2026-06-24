Wanda Nara contó que intentó acercar a Icardi a River y sorprendió con una revelación
La empresaria aseguró que mantuvo una conversación con Stefano Di Carlo para consultar sobre una posible llegada del delantero al Millonario.
El nombre de Mauro Icardi continúa generando especulaciones en torno a su futuro profesional. Aunque el atacante rosarino mantiene contrato con Galatasaray hasta mediados de 2027, todavía no existe un acuerdo para extender ese vínculo, una situación que alimentó numerosas versiones sobre un posible cambio de rumbo en su carrera profesional.
En medio de ese escenario apareció una inesperada confesión de Wanda Nara, quien reveló que llegó a comunicarse con Stefano Di Carlo para consultar sobre la posibilidad de que el goleador desembarcara en River. La empresaria, que durante años manejó la carrera del delantero, explicó públicamente que mantuvo una charla con el presidente de la institución de Núñez por distintos motivos laborales y aprovechó la ocasión para plantear la posibilidad de acercar posiciones.
Según relató, entendía que una eventual llegada de Icardi podría representar una solución para varios conflictos que rodean actualmente la vida del futbolista. "Hablé con el presidente (Stefano Di Carlo) por otros temas también laborales, y le hice esta consulta porque sería una solución para todos. Dije: ‘¿Puedo hacer algo para colaborar para que Mauro venga a River? Porque se solucionarían un montón de problemas’. Me dijeron que no", expresó durante una entrevista concedida a América TV.
Sus palabras rápidamente tuvieron repercusión debido a que ofrecieron una versión diferente a la que hasta ahora se conocía sobre el tema. Las declaraciones de Wanda llamaron especialmente la atención porque semanas atrás el propio Di Carlo había descartado públicamente cualquier acercamiento por el atacante. Desde la conducción del Millonario sostuvieron que nunca existieron conversaciones formales para avanzar por el futbolista.
Por otra parte, desde el entorno actual de Icardi también se encargaron de desactivar los rumores. Su representante, Elio Letterio Pino, negó cualquier negociación vinculada con clubes argentinos y fue contundente al referirse a las versiones que circularon durante los últimos meses. “No entiendo por qué hace tres meses se habla de River, de Racing, de Newell’s. Nunca hemos hablado con nadie. En cualquier caso, Mauro no está interesado en jugar en Argentina. Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese. Espero que este circo mediático termine", afirmó a comienzos de junio.
El buen momento de Mauro Icardi en el Galatasaray
Mientras tanto, el delantero sigue enfocado en su presente en Turquía. Durante la última temporada volvió a ser una pieza importante en Galatasaray y celebró un nuevo campeonato de liga, el cuarto consecutivo para el club. A lo largo del curso aportó 14 goles y una asistencia en 31 presentaciones oficiales, números que ratifican su vigencia.
Además, durante los festejos por el título fue uno de los jugadores más ovacionados por los simpatizantes en el estadio Ali Sami Yen. Aunque las especulaciones continúan, por ahora todo indica que el futuro de Icardi sigue lejos del fútbol argentino.
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