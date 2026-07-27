Sorpresa: quién es el eliminado de Gran Hermano, según las encuestas de Fefe Bongiorno
Tamara, Majluf, Mariela, Cola y Hanssen conforman la placa de nominados que definirá una nueva salida de la casa más famosa.
La expectativa crece en la pantalla y en las redes sociales de cara a una nueva y esperada gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, cuyo veredicto se conocerá este lunes; y en la antesala, las encuestas y la dinámica de las redes sociales empieza a jugar su papel.
Con una placa de nominados sumamente fuerte que integran Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela, Cola y Hanssen, la atención del público se concentra en el termómetro digital que anticipa quién dejará el certamen.
Como es habitual en cada semana decisiva, el analista y productor Fefe Bongiorno compartió los resultados parciales de sus tradicionales encuestas en plataformas digitales, los cuales muestran un escenario dispar entre Instagram y la red social X (ex Twitter).
Los números de la placa de Gran Hermano: polarización y paridad
El relevamiento expone diferencias sustanciales según la plataforma donde voten los seguidores del reality, marcando una tendencia clara en un lado y una extrema paridad en el otro:
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En Instagram: La encuesta muestra un claro liderazgo en la intención de voto negativo hacia Alejandra Majluf, quien se posiciona como la candidata más votada para abandonar la casa con un contundente 65% de los sufragios.
En X (ex Twitter): El panorama cambia radicalmente y se transforma en un verdadero duelo cabeza a cabeza. La pelea por el liderazgo de los votos se concentra entre Cola, que encabeza con el 42,2%, y la propia Alejandra Majluf, que la sigue de cerca con el 41,8%, dejando un margen mínimo que promete máxima tensión hasta el momento en que se abran las puertas.
Con estos porcentajes sobre la mesa, la decisión final quedará en manos del voto telefónico general del público, que este lunes definirá el futuro de los participantes en una de las galas más disputadas de la temporada.
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