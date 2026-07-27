Sorpresa: quién es el eliminado de Gran Hermano, según las encuestas de Fefe Bongiorno

En Instagram: La encuesta muestra un claro liderazgo en la intención de voto negativo hacia Alejandra Majluf , quien se posiciona como la candidata más votada para abandonar la casa con un contundente 65% de los sufragios .

En X (ex Twitter): El panorama cambia radicalmente y se transforma en un verdadero duelo cabeza a cabeza. La pelea por el liderazgo de los votos se concentra entre Cola, que encabeza con el 42,2%, y la propia Alejandra Majluf, que la sigue de cerca con el 41,8%, dejando un margen mínimo que promete máxima tensión hasta el momento en que se abran las puertas.