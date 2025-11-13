Tensión en la alfombra roja: un fanático agredió a Ariana Grande y Cynthia Erivo la defendió

image

El sujeto, conocido por irrumpir en escenarios y alfombras rojas, ya había protagonizado incidentes similares durante conciertos de Katy Perry y The Weeknd en meses anteriores. En esta ocasión, la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de Erivo y del personal de seguridad, aunque el hecho reabrió el debate sobre las medidas de protección en eventos de gran exposición mediática.