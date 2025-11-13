Tensión en la alfombra roja: un fanático agredió a Ariana Grande y Cynthia Erivo la defendió
El inesperado incidente ocurrió durante la premiere de “Wicked: For Good” en Singapur y quedó registrado en video, que se viralizó en redes sociales.
Ariana Grande protagonizó un momento de enorme tensión durante la presentación mundial de Wicked: For Good en Singapur. Mientras caminaba junto a su compañera de elenco, la actriz británica Cynthia Erivo, por la alfombra roja del evento, un fanático logró eludir la seguridad y se abalanzó sobre la cantante, tomándola por sorpresa frente a las cámaras y al público presente.
El intruso, identificado posteriormente como Johnson Wen -conocido en redes sociales bajo el alias Pyjama Man-, abrazó a la artista y comenzó a saltar a su lado, generando una evidente incomodidad en Ariana. Ante la situación, Erivo reaccionó de inmediato: empujó al hombre y pidió asistencia al personal de seguridad, que intervino rápidamente para retirar al individuo del lugar.
El episodio fue grabado por fanáticos que se encontraban detrás de las vallas y en pocos minutos las imágenes se viralizaron en distintas plataformas digitales. Lejos de negar su accionar, Wen publicó en su cuenta de Instagram varias fotos y videos del momento, reivindicando su conducta. “Por fin conocí a Ariana Grande esta noche”, escribió junto a una selfie tomada en el evento.
Más tarde subió un clip en el que se lo ve en la alfombra roja con el mensaje: “Querida Ariana, gracias por dejarme saltar con vos”. Las publicaciones generaron rechazo y preocupación entre los seguidores de la cantante, quienes cuestionaron los fallos de seguridad del evento.
El sujeto, conocido por irrumpir en escenarios y alfombras rojas, ya había protagonizado incidentes similares durante conciertos de Katy Perry y The Weeknd en meses anteriores. En esta ocasión, la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de Erivo y del personal de seguridad, aunque el hecho reabrió el debate sobre las medidas de protección en eventos de gran exposición mediática.
Tanto Ariana Grande como Cynthia Erivo no realizaron declaraciones públicas tras el incidente, aunque fuentes cercanas a la producción indicaron que ambas se encontraban en buen estado y decidieron continuar con las actividades programadas. El violento episodio empañó momentáneamente una jornada que debía ser de celebración para el elenco y los fanáticos del musical, que marca el esperado regreso de Ariana a la gran pantalla.
