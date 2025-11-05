Tensión en MasterChef: Emilia Attias enfrentó a Luis Ventura por un viejo falso rumor
La actriz le reprochó al periodista haber difundido una información falsa y el cruce se volvió tendencia en redes sociales.
El reality MasterChef Celebrity volvió a ser escenario de un momento incómodo que trascendió la cocina en Telefe. En esta ocasión, los protagonistas fueron Emilia Attias y Luis Ventura, quienes protagonizaron un tenso intercambio al aire luego de que la actriz lo acusara de haber difundido un rumor falso sobre ella.
Todo comenzó en medio de una conversación distendida cuando Wanda Nara, conductora del programa, le preguntó a Ventura por qué solía mostrarse apartado del grupo. “¿Él escribe en el grupo de WhatsApp?”, consultó en tono de broma. Alguien respondió que el periodista “no había aceptado la solicitud”, generando risas en el estudio.
El clima cambió cuando Wanda quiso saber si Emilia y Ventura se conocían de antes. Sin rodeos, la actriz contestó: “Desmintiendo cosas. Como, por ejemplo, que yo estaba embarazada y no era cierto”. Su comentario generó sorpresa entre los presentes y puso a Ventura en el centro de la escena.
El periodista intentó defenderse asegurando que solo había sido “vocero” de una versión que circulaba, pero Attias lo interrumpió con firmeza: “Te expusieron mucho porque era mentira”. Ventura, algo incómodo, asumió la responsabilidad: “Estoy yo para hacerme responsable”.
Wanda, siempre rápida para relajar el ambiente, cerró el momento con una broma: “¿Del bebé te hacés responsable también?”. Ventura respondió entre risas: “No, ahí pido ADN”, desatando carcajadas entre los demás participantes.
El episodio se viralizó de inmediato en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre el rol del periodismo de espectáculos y el coraje de Emilia al enfrentar al conductor de Secretos Verdaderos. El cruce evidenció, una vez más, que el programa se transformó en mucho más que un certamen gastronómico: es también un escenario donde las figuras aprovechan la exposición para aclarar viejas historias, defenderse de rumores y mostrar su costado más auténtico frente al público.
