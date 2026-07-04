Pache y Plumis llegan al Teatro Coliseo con el primer show en vivo de "Ta Bueno Che"
El exitoso proyecto nacido en el streaming dará un nuevo paso el próximo 8 de noviembre con una propuesta especialmente diseñada para el escenario.
Lo que comenzó como un espacio de humor e improvisación en las redes sociales ahora tendrá su gran estreno sobre las tablas. Pache y Plumis anunciaron que "Ta Bueno Che" llegará por primera vez al teatro con un espectáculo propio que se presentará el 8 de noviembre en el Teatro Coliseo, en lo que será el debut presencial del proyecto frente a su comunidad.
En pocos meses, el ciclo logró convertirse en uno de los contenidos digitales de mayor crecimiento en la Argentina. Gracias a un formato basado en la espontaneidad, la participación del público y el humor descontracturado, "Ta Bueno Che" superó el millón de seguidores en apenas cuatro meses y acumuló millones de reproducciones, consolidando una comunidad que acompaña cada una de sus transmisiones.
Este nuevo desafío representa un paso más en la evolución del proyecto, que dejará por una noche el streaming para encontrarse cara a cara con los seguidores que impulsaron su explosivo crecimiento desde el primer día.
Una propuesta pensada exclusivamente para el vivo
Desde la producción adelantaron que el espectáculo no será una simple adaptación del contenido que realizan en internet. Por el contrario, el show fue concebido especialmente para el formato teatral, aunque mantendrá intacta la esencia que convirtió a "Ta Bueno Che" en uno de los fenómenos virales más importantes del momento.
La improvisación, el intercambio constante con el público, la participación de invitados especiales y distintas sorpresas formarán parte de una propuesta que buscará trasladar al escenario la frescura que caracteriza al proyecto, pero con una experiencia completamente nueva para quienes asistan al Coliseo.
Con este desembarco en uno de los teatros más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, Pache y Plumis abrirán una nueva etapa para un fenómeno que ya trascendió las redes sociales. El show del 8 de noviembre promete ser un punto de encuentro entre los creadores y una comunidad que convirtió a "Ta Bueno Che" en mucho más que un éxito digital.
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