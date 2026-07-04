Pache y Plumis llegan al Teatro Coliseo con el primer show en vivo de "Ta Bueno Che"

Lo que comenzó como un espacio de humor e improvisación en las redes sociales ahora tendrá su gran estreno sobre las tablas. Pache y Plumis anunciaron que "Ta Bueno Che" llegará por primera vez al teatro con un espectáculo propio que se presentará el 8 de noviembre en el Teatro Coliseo, en lo que será el debut presencial del proyecto frente a su comunidad.