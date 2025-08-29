Terminaron los Playoffs de La Voz Argentina: cómo votar a tu favorito para que llegue a los "Shows en vivo"

Los que deberán ser elegidos por los televidentes son:

Franca Castro Videla.

Lucas Rivanedeira.

Giuliana Piccioni.

Iara Lombardi.

Lucio Casella.

Nicolás Armayor.

A quiénes salvó Luck Ra y quiénes quedaron en el voto telefónico

El cordobés eligió en primer lugar a Thomas Dantes, para luego darle la buena noticia a Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:

Enrique y Tomás Olmos.

Camila Rizo Avellaneda.

Nicolás Behringer.

Jacqueline Medina.

Eduardo Desimone.

Lucía Lencina.

Quiénes pasaron a los Shows en vivo en el team Miranda!

Tras anunciar a Joaquín Martínez como el primer salvado, el reconocido dúo de electro-pop terminó definiéndose por Thomas Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello, con el fin de que brillen en los Shows en vivo.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:

Aimel Sali.

Abril Robledo.

Federico Caravatti.

Emiliano Villagra.

Lisandro Domínguez.

Eugenia Rodríguez.

La difícil decisión de la Sole

La reconocida artista se decidió por Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel y Luis González, dejando a grandes talentos expuestos al voto telefónico. Consciente de ello, la Sole lanzó: "Confío en mi gente, que voten".

Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:

Laila Speciale.

Ezequiel Montagnino.

Valentina Otero.

Leandro Romano.

Gustavo Rosales.

El dúo Mauricio Tarantola & Agustín Carletti.

Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina

Podés votar enviando VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. Una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali, Team Luck Ra, Team Miranda o Team Sole, y luego sí puedas definir a qué participante darle un voto.

El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago.