A quiénes salvó Luck Ra y quiénes quedaron en el voto telefónico

El cordobés eligió en primer lugar a Thomas Dantes, para luego darle la buena noticia a Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:

Enrique y Tomás Olmos.

Camila Rizo Avellaneda.

Nicolás Behringer.

Jacqueline Medina.

Eduardo Desimone.

Lucía Lencina.

Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina

Podés votar enviando VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. Una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali o Team Luck Ra, y luego sí puedas definir a qué participante darle un voto.

El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago.

A la brevedad, se abrirán los canales para también votar en el Team Miranda! y Team Sole, que aún no compitieron.