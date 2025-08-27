Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina
Tras las definiciones de los equipos que lideran Lali Espósito y Luck Ra, ya se abrió la posibilidad de que el público participe en la elección de los participantes.
Los "Playoffs", la apasionante etapa de La Voz Argentina, ya ha dado sus primeras definiciones, por lo que el público ya tiene disponible la opción de votar a qué participantes le quiere seguir dando la oportunidad de brillar en el certamen de canto de Telefe.
De esta manera, Nico Occhiato reveló cómo votar de manera oficial, del mismo modo que detalló quiénes son los participantes que quedaron expuestos a la voluntad de la gente, tanto del Team Lali como del Team Luck Ra.
Quiénes fueron los salvados por Lali Espósito y quiénes tienen riesgo de quedar afuera del ciclo
Valentino Rossi fue el primer salvado por la intérprete de "Fanático". Seguidamente, la artista escogió a Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo para que continúen en el certamen de canto.
Los que deberán ser elegidos por los televidentes son:
- Franca Castro Videla.
- Lucas Rivanedeira.
- Giuliana Piccioni.
- Iara Lombardi.
- Lucio Casella.
- Nicolás Armayor.
A quiénes salvó Luck Ra y quiénes quedaron en el voto telefónico
El cordobés eligió en primer lugar a Thomas Dantes, para luego darle la buena noticia a Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.
Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:
- Enrique y Tomás Olmos.
- Camila Rizo Avellaneda.
- Nicolás Behringer.
- Jacqueline Medina.
- Eduardo Desimone.
- Lucía Lencina.
Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina
Podés votar enviando VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. Una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali o Team Luck Ra, y luego sí puedas definir a qué participante darle un voto.
El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago.
A la brevedad, se abrirán los canales para también votar en el Team Miranda! y Team Sole, que aún no compitieron.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario