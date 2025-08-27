Rating del martes: Telefe repuntó con La Voz Argentina y Guido Kaczka sorprendió en el podio
Sin la competencia del fútbol, la TV abierta volvió a ganar terreno y hubo cambios inesperados entre los cinco programas más vistos.
La jornada televisiva del martes mostró un cambio notable en el rating respecto al lunes. Con el cable sin partidos que acaparen la atención del público, como el otro día con la Copa Libertadores de América, la TV abierta logró repuntar sus cifras, y varios ciclos sorprendieron dentro del Top Five del día.
El impacto de cualquier contenido sobre una audiencia todavía limitada en 2025 queda reflejado claramente en estas mediciones, donde cada punto cuenta y puede alterar la clasificación diaria. El programa más visto volvió a ser La voz Argentina, que a las 21:45 por Telefe definió a los cinco participantes elegidos por Luck Ra para avanzar de ronda.
El reality musical mejoró su promedio respecto al lunes, pasando de 10 a 11,2 puntos, consolidando su liderazgo en la franja nocturna. Los seis concursantes restantes de su equipo quedaron pendientes del voto del público, cuyos resultados se conocerán este domingo.
El segundo lugar correspondió a Telefe Noticias, con 7,9 puntos, seguido por la gran sorpresa del día: Buenas noches familia, el ciclo en vivo de Guido Kaczka que obtuvo un promedio de 6,8 puntos, con picos superiores a los 7. Este programa, que va a las 21 por El Trece, no sólo rompió su propia racha, sino que logró entrar nuevamente al podio, mostrando cómo la vuelta emotiva a su formato, combinando historias personales y shows de los participantes, conquistó a la audiencia.
En cuarto lugar se ubicó El noticiero de la gente con 6,6 puntos, mientras que la novela turca La traición cerró el Top Five con 6,5 puntos.
Otros programas que mostraron mejoras fueron Otro día perdido de Mario Pergolini, que subió de 3,7 a 5,1 puntos, y Trato hecho de Santi Maratea en América, que pasó de 1,8 a 2,1. Por su parte, Pasapalabra, con Iván de Pineda, quedó fuera de los cinco más vistos a pesar de registrar 6,2 puntos.
Entre los otros canales, El Nueve lideró con Bendita (3 puntos), América con LAM (3,9) y la TV Pública con Estamos en una (0,5).
El canal de las tres pelotas se consolidó como el canal más visto, con un promedio general de 7,1 puntos, superando a El Trece (4,4), mientras América se impuso a Elnueve por 2,5 a 2 puntos. La TV Pública se ubicó última, con un promedio de 0,3.
Te puede interesar
Dejá tu comentario