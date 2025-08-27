Rating del martes: Telefe repuntó con La Voz Argentina y Guido Kaczka sorprendió en el podio

En cuarto lugar se ubicó El noticiero de la gente con 6,6 puntos, mientras que la novela turca La traición cerró el Top Five con 6,5 puntos.

Otros programas que mostraron mejoras fueron Otro día perdido de Mario Pergolini, que subió de 3,7 a 5,1 puntos, y Trato hecho de Santi Maratea en América, que pasó de 1,8 a 2,1. Por su parte, Pasapalabra, con Iván de Pineda, quedó fuera de los cinco más vistos a pesar de registrar 6,2 puntos.

Entre los otros canales, El Nueve lideró con Bendita (3 puntos), América con LAM (3,9) y la TV Pública con Estamos en una (0,5).

El canal de las tres pelotas se consolidó como el canal más visto, con un promedio general de 7,1 puntos, superando a El Trece (4,4), mientras América se impuso a Elnueve por 2,5 a 2 puntos. La TV Pública se ubicó última, con un promedio de 0,3.