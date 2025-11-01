Terminó Halloween y Mariah Carey ya le dio inicio a la temporada navideña: "Es hora"

El video sumó cientos de miles de interacciones en sus primeras horas. La publicación ya alcanzó más del millón de "me gusta" y miles de comentarios que repiten el famoso "It's time". La cuenta de la artista concentra una audiencia amplia, cercana a los 14,7 millones de seguidores en Instagram, lo que multiplica el alcance de cada publicación.

Tradición

El recurso de repetir la ceremonia del 1 de noviembre convirtió a la cantante en referente de la apertura de la temporada festiva. Cada año la publicación genera expectativa y marca un momento de inicio que comerciantes y medios observan con atención. La combinación de estética, humor y promoción reafirma el lugar de la artista en ese calendario popular.

En lo inmediato, la publicación mantiene a Carey como epicentro del arranque navideño y alimenta la agenda comercial de las próximas semanas, un periodo que estudios y datos oficiales vinculan con aumentos en consumo y gasto turístico