The Bear: se presentó el adelanto de la temporada 3

El video presentando The Bear 3

Cuándo se estrena The Bear 3 en Star +:

Más allá de que Star + fue la plataforma elegida para transmitir The Bear alrededor del mundo, FX es su cadena de transmisión original. Es por eso que la serie primero se podrá ver en dicho canal y luego llegará al servicio on demand. Aunque, de momento, se desconoce cuándo será publicada debido a que todavía no tiene fecha de estreno oficial en ninguna de las dos productoras.

Hay que recordar que los actores se encuentran en huelga en Hollywood y, pese a que los guionistas ya estarían escribiendo los nuevos episodios, el reclamo de SAG-AFTRA podría afectar los rodajes. Es por eso que se estipula que la tercera edición podría llegar en 2024 y, con esto, también se respetaría la normativa de estrenar una temporada por año.