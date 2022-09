The Crown: cuándo se estrena, tráiler oficial y lo que se sabe de la quinta temporada

The Crown no pudo comenzar a filmarse en tiempo y forma con motivo de la pandemia ocasionada por el Covid-19. Incluso, al retornar en julio de 2021 para las grabaciones, en diciembre tuvo que frenarse todo porque hubo un brote de casos y decidieron realizar una cuarentena para no perder mucho más tiempo.

The Crown | Temporada 5 | Un mensaje de Imelda Staunton | Netflix

En cuanto a la trama, está confirmado que se centrarán en la vida de la Reina Isabel II durante la década de 1990. Esta época contará con el relato del gobierno de John Major como primer ministro, quien estuvo en ese cargo entre el 28 de noviembre de 1990 y el 2 de mayo de 1997.

Además, también significará la caída del matrimonio entre Carlos, el actual Rey del Reino Unido, y Diana, más conocida como Lady Di. Como es de público conocimiento, el final de esta relación se dio por el fallecimiento de ella el 31 de agosto de 1997, cuando sufrió un accidente automovilístico en Francia y no logró sobrevivir, aunque hay más de una teoría conspirativa al respecto en internet.

Cuándo se estrena la quinta temporada de The Crown en Netflix

La quinta temporada de The Crown en Netflix se estrena en noviembre de 2022, según informó Staunton en un video. La misma contará con 10 capítulos.

Recordemos que la plataforma cuenta con los derechos de esta serie que comenzó a emitirse hace 6 años, cuenta ya con 21 premios Emmy y que en su nueva entrega se enfocará en el legado de Isabel II en el siglo XXI.

ACTORES CONFIRMADOS

Imelda Staunton, interpretando a la Reina Isabel II .

interpretando a la . Jonathan Pryce, interpretando al Príncipe Felipe .

interpretando al . Lesley Manville, interpretando a la Princesa Margarita .

interpretando a la . Jonny Lee Miller, interpretando a John Major .

interpretando a . Dominic West, interpretando a Carlos .

interpretando a . Elizabeth Debicki, interpretando a Lady Di .

interpretando a . Marcia Warren, interpretando a Isabel, la madre de Isabel II .

interpretando a . Claudia Harrison, interpretando a la Princesa Ana .

interpretando a la . Flora Montgomery, interpretando a Norma Major .

interpretando a . Olivia Williams, interpretando a Camila Parker Bowles.