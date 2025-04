"The Last of Us": a qué hora se estrena la temporada 2 en Max

Es oficial, finalmente este domingo 13 de abril, "The Last of Us" regresa a Max con el primer episodio de su nueva temporada. Luego de tanta espera, Joel y Ellie continuarán contando su historia siendo interpretados, una vez más, por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Tal es así que, después del final de "The White Lotus", la plataforma vuelve a tener los domingos ocupados con el lanzamiento de una nueva producción que es, sin dudas, una de las favoritas de los espectadores.