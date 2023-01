La tremenda confirmación sobre "The Last of Us" a solo dos episodios de su estreno

Con los protagónicos del chileno Pedro Pascal y la joven actriz británica Bella Ramsey, "The Last of Us" narra lo que sucede dos décadas después de que la civilización moderna cayera al desatarse una pandemia provocada por un hongo mutado que convierte a los humanos que infecta en una suerte de muertos vivientes, arrasando con el 60 por ciento de la población mundial.

En ese escenario, Joel (Pascal) es un experimentado superviviente que vive en una zona de cuarentena administrada duramente por militares dentro de lo que solía ser territorio estadounidense, y que recibe el encargo de sacar de contrabando a Ellie (Ramsey), una adolescente de 14 años que parece ser inmune a los efectos del hongo.

Sin embargo, lo que para Joel era un pequeño trabajo se convierte en un desafío, cuando el peligroso viaje en el que se embarcan obliga a la dupla a confiar el uno en el otro, más allá de sus personalidades e inseguridades, para sobrevivir en ese mundo hostil.

Con episodios nuevos cada domingo a las 23, "The Last of Us" parece -hasta el momento- estar quebrando la llamada "maldición" que desde las últimas décadas pesa sobre las adaptaciones tanto para la pantalla grande como para el formato televisivo de los títulos para consola, que no lograron obtener buenas reseñas por parte de la prensa especializada ni de las y los fans de los videojuegos originales.

Junto a Pascal y Ramsey, la serie cuenta con la participación en el elenco de Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melaney Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge y Jeffrey Pierce, entre más.