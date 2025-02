"The White Lotus": a qué hora se estrena el primer episodio de la nueva temporada en Max

¡Es oficial! Una nueva edición de "The White Lotus" llega este domingo a Max tras meses de expectativa por parte de los fanáticos. La serie, una de las más vistas en la historia de la plataforma, regresa con más diversión, drama y emoción en ocho episodios superando así a las primeras dos que solamente contaban con seis. Eso sí, así como sucedió en las primeras dos temporadas, la serie estrenará un nuevo capítulo cada domingo. Es por eso que antes de su lanzamiento no solo te revelamos el horario de cada uno, sino también las fechas en las que estarán disponibles en el servicio on demand.