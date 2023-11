Thelma Fardín habló tras la victoria de Javier Milei y desmintió vivir del Estado

Luego, agregó: "El exterminio del que piensa distinto nunca es una opción, eso se llama guerra y nosotros vivimos en democracia, por eso hay que respetar la inteligencia de los pueblos y el pueblo eligió este camino". "Nos deseo lo mejor, Argentina. Hoy y siempre, porque te amo. Porque viví en otros países por laburo y siempre necesité volver", sumó.

Asimismo, en su posteo, Fardín habló de las propuestas de Javier Milei pese a su desconformidad. "Recordaremos que nos dijo que seguirá la educación pública, la salud pública y el cuidado a nuestros abuelos. Ojalá vengan tiempos mejores para todos, sobre todo para los más vulnerables", fueron las palabras exactas de la actriz.

Por último, Thelma también habló sobre su sueldo y su hogar, haciendo referencia a aquellos comentarios que le adjudican vivir del Estado. "Y aclaro, porque viven diciendo algo que no es para que la gente me tome bronca, que jamás cobré un plan, no hay departamento de 500 mil dólares, no cobro por dar charlas y mienten groso con falsos recibos que no son", cerró.

