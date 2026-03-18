Thiago Medina confirmó que sigue teniendo sexo con Daniela Celis tras la separación: "Somos humanos"

Entre risas, Celis lanzó frases que rápidamente se volvieron virales: “Amo la p.. no podría vivir sin una... me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?".

daniela celis con martín cirio

Lejos de tomar estas palabras como un elogio a su virilidad, Thiago Medina manifestó un profundo malestar. Para el joven, la libertad con la que Daniela describió su intimidad —asegurando que “no te das una idea, es una cosa que no podés creer”— representó una invasión a su privacidad y una falta de respeto, considerando que ambos intentan mantener una crianza compartida en el mismo domicilio.

La respuesta de Thiago no se hizo esperar y llegó a través de sus propias redes sociales. Mientras realizaba tareas domésticas en la casa familiar, grabó un video donde expuso una reflexión sobre la doble vara que, según él, existe en la sociedad actual al hablar de sexualidad. Con un tono serio, el ex hermanito cuestionó la asimetría de las reacciones ante comentarios de índole genital.

“Si una mujer habla de la ‘pi...’ está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con...’ es un pervertido o un desubicado, la mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí”, sentenció de forma tajante.

El descargo finalizó con un llamado directo a su comunidad digital para debatir sobre el tema: “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, demostrando que no está dispuesto a naturalizar que se ventilen detalles de su cuerpo en medios públicos sin su consentimiento.