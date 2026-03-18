Thiago Medina confirmó que sigue teniendo sexo con Daniela Celis tras la separación: "Somos humanos"
Si bien confirmaron que se encuentran separados hace ya tiempo, los influencers todavía conviven y, de vez en cuando, comparten habitación.
El universo de los ex participantes de Gran Hermano vuelve a verse sacudido por revelaciones que mezclan la intimidad cotidiana con debates sociales profundos. En esta ocasión, Thiago Medina se convirtió en el protagonista de una serie de confesiones inesperadas sobre el vínculo actual que mantiene con Daniela Celis, madre de sus dos hijas.
A pesar de haber formalizado su ruptura sentimental, el joven de González Catán dejó al descubierto que la frontera entre la amistad y el romance sigue siendo difusa bajo el techo que aún comparten.
Durante su participación en el ciclo de streaming Que alguien le avise (La Casa), Thiago enfrentó la clásica pregunta de Nacho Castañares sobre la posibilidad de mantener un vínculo amistoso con una antigua pareja. Su respuesta fue contundente: ”Sí, se puede ser amigo de tu ex. Yo soy amigo de la madre de mis hijas”.
Sin embargo, la curiosidad del panel llevó al joven a brindar detalles sobre la dinámica de su hogar, aclarando que, si bien conviven, lo hacen en habitaciones separadas. No obstante, ante la insistencia sobre si existían momentos de cercanía física o "cucharita", Medina terminó por confesar: “No, no dormimos juntos, nada, ni cucharita, nada. Capaz que una que otra vez. Somos humanos”.
La palabra de Daniela Celis en el stream de Martín Cirio
El clima de aparente armonía se vio enturbiado tras la reciente aparición de Daniela Celis en el canal de streaming de Martín Cirio, donde estuvo acompañada por Julieta Poggio. En ese espacio, la influencer se refirió de manera explícita y desinhibida a los dotes físicos de su ex pareja y a su vida sexual previa.
Entre risas, Celis lanzó frases que rápidamente se volvieron virales: “Amo la p.. no podría vivir sin una... me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?".
Lejos de tomar estas palabras como un elogio a su virilidad, Thiago Medina manifestó un profundo malestar. Para el joven, la libertad con la que Daniela describió su intimidad —asegurando que “no te das una idea, es una cosa que no podés creer”— representó una invasión a su privacidad y una falta de respeto, considerando que ambos intentan mantener una crianza compartida en el mismo domicilio.
La respuesta de Thiago no se hizo esperar y llegó a través de sus propias redes sociales. Mientras realizaba tareas domésticas en la casa familiar, grabó un video donde expuso una reflexión sobre la doble vara que, según él, existe en la sociedad actual al hablar de sexualidad. Con un tono serio, el ex hermanito cuestionó la asimetría de las reacciones ante comentarios de índole genital.
“Si una mujer habla de la ‘pi...’ está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con...’ es un pervertido o un desubicado, la mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí”, sentenció de forma tajante.
El descargo finalizó con un llamado directo a su comunidad digital para debatir sobre el tema: “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, demostrando que no está dispuesto a naturalizar que se ventilen detalles de su cuerpo en medios públicos sin su consentimiento.
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