Los protagonistas de "Tierra Incógnita" en exclusiva con MinutoUno: "Cada personaje forma parte de un engranaje"

+ La entrevista completa con Mora Fizs, Pedro Maurizi y Thomas Lepera de "Tierra Incógnita":

"Tierra Incógnita" fue una de las series nominadas a los Premios Emmys Internacional en la categoría "mejor programa infantil de acción en vivo" y, por supuesto, en exclusiva con minutouno.com, Mora Fizs, Pedro Maurizi y Thomas Lepera contaron cómo se enteraron y qué sintieron en dicho momento. "Yo creo que de nuestra parte había muchos nervios, mucha ansiedad, los Emmys son unos premios muy importantes y la verdad que nos tengan en cuenta para eso ya es un paso adentro. Pero, yo creo que con muchas ansias, nervios y muy contentos", comenzó diciendo Lepera.

Luego, Pedro Maurizi sumó: "Si, para mi fue también una re alegría. Me acuerdo que lo vi por Instagram, algo así, no sé quién me avisó y fue tipo: ´¿eh?´, entré a fijarme y no lo podía creer, una alegría enorme". A esto, Mora Fisz agregó: "Yo estaba con mis amigas y me llegó la notificación: ´felicitaciones, Tierra Incógnita está nominada a los Emmys´. Yo dije mentira, no puede ser verdad esto porque es algo que jamás me hubiera imaginado, o sea, ya de por sí estar nominado a algún premio es un montón, pero los Emmys me parecía algo muy ambicioso y cuando lo vi entré en shock y casi que lloro de la felicidad, fue hermoso".

Pero, después de la emoción de los Emmys, los actores se enfocaron en la segunda temporada que se estrena este próximo 13 de diciembre y contaron lo que les pasó a ellos cuando leyeron el guion y entendieron el giro que debe tomar su personaje. "Algo muy loco es que nosotros estuvimos haciendo todo un proceso previo, nosotros grabamos las dos temporadas juntas e hicimos todo un proceso previo de los personajes, de cómo iban avanzando a lo largo de la historia. Entonces de repente estábamos grabando una escena de la primera temporada y de repente estábamos haciendo una de la segunda, entonces había que pensar y charlar y ver de dónde venía el personaje, a dónde iba", explicó Thomas, el intérprete de Pablo.

Después, continuó: "Pero la segunda temporada, yo la terminé de ver ayer y es una locura, estamos muy felices". A su parecer, Pedro, el protagonista y quien le da vida a Eric Dalaras comentó con minutouno.com: "Como dice Tomi esto de grabar la escenas, no en orden cronológico implicaba un desafío a la hora de interpretar a los personajes y encontrarte en ese momento de la historia, del arco del personaje. Pero a la hora de leer el guion fue magnífico porque toda la segunda temporada tiene más suspenso, más misterio, más oscuridad. En el caso de Eric, él atraviesa una encrucijada mucho más densa, más confusa y todo lo que creía entender hasta el momento se complejiza mucho, se abre mucho la historia en ese sentido, así que creo que en eso también es más rico a la hora de actuar o de interpretar esas problemáticas en la historia del personaje".

En cuanto a Mora Fisz, ella comentó: "En mi caso también fue re jodido porque como se grabó todo mezclado como decía Tomi era difícil ponerse en qué momento estás y también con mi personaje que en la primera temporada Uma no podía hablar con su voz todavía y se expresaba con su cuerpo y con sus expresiones faciales y entonces en la temporada 2 la vemos hablando mucho más y evolucionando en ese aspecto. Entonces fue difícil, un desafío muy grande, pero estoy contenta con cómo salió, con todo lo que vi".

Asimismo, los protagonistas de "Tierra Incógnita" hablaron de su conexión dentro y fuera del set, en especial para compenetrarse en los momentos en los que sus personajes más lo necesitan. "Tuvimos un encuentro muy hermoso con Mori porque nos encontramos primero en la audición, audicionamos juntos sin saber que íbamos a ser parte del proyecto y nos encontramos y fue muy cómodo desde un principio, muy natural. Yo creo que también se nos eligió por eso, porque hubo una conexión muy de hermandad, en el sentido de que fue muy orgánico, muy cómodo y muy natural. Creo que trabajar como ese cariño, ese amor que se tienen de hermanos fue muy fácil", explicó Pedro Maurizi.

Luego agregó: "Obviamente fue facilitado y también se dio por el tipo de persona que es Mora y lo compañera que es. Creo que estuvo buenísimo trabajar con ella y siempre fue muy ameno, siempre fue fácil entrar en ese código de hermanos". Por su parte, Fisz, la intérprete de Uma no sólo recalcó su amor por Maurizi, sino también destacó: "Desde un primer momento yo sentí que hubo como un click que hicimos haciendo la escena en el casting que entendimos perfectamente el vínculo que tienen Uma y Eric y después eso estuvo buenísimo trasladarlo a la pantalla porque a medida que íbamos grabando, más lo íbamos sintiendo y ya cuando grabábamos juntos entendíamos perfecto la forma de relacionarse entre los personajes, lo mucho que se quieren y cómo se apoyan el uno al otro".

Pero, más allá de la relación entre ellos como compañeros, amigos y hermanos dentro de la serie, Pedro Maurizi, Thomas Lepera y Mora Fisz destacaron la importancia de la amistad entre Pablo, Uma y Eric, al mismo tiempo combinada con la venganza, la investigación y los efectos especiales. "Yo creo que el ambiente y la gente de utilería y escenografía ayudó mucho el arte porque ya te acercabas al set y automáticamente te metías en la trama. Además, compartirlo con un elenco increíble que todo el tiempo estábamos ahí y nos teníamos que meter en escena y estábamos en escena, concentrados. Pero yo creo que el arte ayudó mucho a meterse en la trama de la serie", explicó Lepera durante su entrevista con minutouno.com.

"(La escenografía) Es igual de terrorífica que cuando la ves en la serie", contó entre risas Mora Fisz. "Hay también un re trabajo que creo que todos incursionamos en esto porque, al menos en nuestro país, es difícil hacer ciencia ficción o poco común y tener la posibilidad como intérpretes de trabajar con un equipo tan profesional como es Disney nos permitió la posibilidad de, por primera vez, trabajar con nuestra imaginación", agregó Maurizi y continuó: "Y la imaginación a la hora de actuar en las escenas, porque esto que vos decís, de repente hay un ser fantástico adelante tuyo y todavía no sabes cómo es, más o menos te contaron, pero te lo tenes que imaginar. Entonces, toda esa utilización de la imaginación fue muy interesante y también fue un gran trabajo de nuestro director Sebastián Pivoto que es muy apasionado y siempre nos ayudó a visualizar las criaturas y el terror que transmitían".

A esto, Thomas destacó: "No sabes lo bueno que es Sebastián Pivoto haciendo del Espanto". Por otro lado, para cerrar, los actores hablaron de la posibilidad de desarrollar aún más sus personajes en una tercera temporada: "¿Cómo te voy a decir que no? es la pregunta", señaló Lepera y aseguró: "Pablo es un personaje que me fascina. Cada escena que veía me acordaba del momento en el que estábamos grabando y las situaciones que pasaban ahí en el set y, como les decía a los chicos, terminé llorando prácticamente viendo la temporada 2 de los recuerdos y todo lo que uno lleva adentro".

"Me quedé pensando en la pregunta que habías hecho antes y del rol que cumple cada uno de nosotros por el color de los personajes y las personalidades y siento que es clave como que cada uno ocupa un rol súper importante en la historia. Es como que cada personaje forma parte de un engranaje, parte de una pieza del rompecabezas final para comprender cuál es la verdad detrás del misterio que tiene esta historia y sin hacerte ningún tipo de spoiler, ya vas a ver el final de esta segunda temporada, pero tenemos muchas esperanzas de que alguna manera continúe la historia y ya veremos qué pasará", concluyó Pedro Maurizi.

Hay que destacar que, durante la entrevista, ya para el final, los actores jugaron un juego con minutouno.com llamado "en un mundo paralelo de Tierra Incógnita" y contaron todo lo que podría pasar. No te pierdas la entrevista para poder conocer sus respuestas y divertirte junto con ellos. Además, a partir de este 13 de diciembre, la serie volverá a estar disponible en Disney +.

Sinopsis y tráiler de "Tierra Incógnita" temporada 2:

La segunda temporada de Tierra incógnita compuesta por ocho episodios de 30 minutos de duración encuentra a Eric y sus amigos unos días después de que derrotaron al Espanto. Eric esconde una cicatriz en su brazo producto de un fragmento de la criatura que permanece allí. Mientras deciden qué hacer con el Espanto que está congelado en el parque, Eric comienza a tener vívidas pesadillas que lo atormentan todo el tiempo. Eric se pregunta si se está volviendo loco o el fragmento que dejó el Espanto en su brazo, lo está afectando. Y ese no es el único problema al que se enfrentan: Axel sabe todo sobre el Espanto y también cree saber cómo manejarlo. Es sólo cuestión de tiempo hasta que decida contárselo a su padre para que puedan empezar a utilizarlo como arma contra sus enemigos. Sin mencionar que las desapariciones en Cabo Qwert han atraído la atención de una misteriosa organización conocida como la Logia de la Doble C. Eric y sus amigos deben encontrar la forma de derrotar a la temida criatura y liberar a sus víctimas antes de que sea tarde.