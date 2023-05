Así fue el único show de Tina Turner en Argentina

El domingo 3 de enero de aquel año, Tina Turner se presentó en Buenos Aires, en el marco de la gira "Break Every Rule", ante una multitud que vibró con las canciones icónicas. Como teloneros estuvieron La KGB y Os Paralamas.

El show arrancó con un clásico y, probablemente, el tema icónico de su carrera: What you get is what you see. Luego, cantó diferentes hits como What's love got to do with it, Typical male, Private dancer, Proud Mary, We don't need another hero. Y cerró con Paradise is here.

A través de su gran energía y pasión por la música, Anna Mae Bullock -su verdadero nombre- generó una noche impresionante para el público, que disfrutó de una estrella mundial, que llegó a vender 10 millones de copias del disco Private Dancer (1985). Además, ganó tres premios Grammy.

Tina Turner Live In Argentina - 03/01/1988